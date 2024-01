Nvidia GeForce RTX: Holt euch die neueste Super-Grafikkarte für WQHD & 4K hier am günstigsten

Die GeForce RTX 4070 Ti Super ist nach der RTX 4070 Super ohne Ti Nvidias neuester Grafikkarten-Refresh. Wir haben die aktuell günstigsten Einstiegsangebote zusammengetragen.

Die neue Super-Grafikkarte ist seit dem 24. Januar zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 889 Euro im Handel verfügbar und in Ermangelung einer Founders Edition von Nvidia gibt es ausschließlich verschiedene Custom-Designs von Nvidias Boardpartnern.

Mit der Zotac Gaming Trinity Black Edition ist dabei aktuell bereits ein Modell bei eBay neu vom Fachhändler rund 10 Euro unterhalb der UVP begrenzt im Angebot.

Zum gleichen Preis und vom gleichen Händler bei eBay gibt es auch die INNO3D Twin X2, ebenfalls in begrenzter Stückzahl.

Das nächstbeste Angebot für die Grafikkarte stammt gegenwärtig von Mindfactory mit 887 Euro für die MSI Ventus 2X OC, während Palits JetStream OC für 888 Euro feilgeboten wird.

Die neue Grafikkarte von Nvidia übertrumpft in Sachen Perfomance oin der Regel das ehemalige Topmodell GeForce RTX 3090 Ti aus der Vorgängergeneration und konkurriert mit AMDs Radeon RX 7900 XT bei der Raster-Leistung, während bei Raytracing selbst das Flaggschiff RX 7900 XTX aus gestochen wird.

Nvidias neue Super-Grafikkarte bietet dabei genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei flüssigen Bildraten in WQHD- und meist auch UHD/4K-Auflösung.

Im Test: Die Kollegen von Gamestar hatten zum Release in dieser Woche ein MSI-Testmuster auf dem Prüfstand, das später per BIOS-Update noch etwas verbessert wurde, und fast durchweg für gut befunden:

Wie stark sich die neue RTX 4070 Ti Super in Spielen von ihrem Nicht-Super-Vorgänger absetzen kann, hängt nicht zuletzt davon ab, ob 12,0 GByte VRAM problemlos ausreichen.

Zum gleichen Preis stellen die 16 GByte des neuen Modells aber so oder so ein willkommenes (manche würden sogar sagen: längst überfälliges) Upgrade dar. Das MSI-Modell geht dabei auch unter Last erfreulich leise und kühl zu Werke.