Diese AMD-Grafikkarte nimmt es mit der RTX 4070 Ti Super auf, kostet aber knapp 100€ weniger

Die RX 7900 XT von AMD ist eine starke Alternative zur GeForce RTX 4070 Ti Super, aber deutlich günstiger. Ein Modell ist jetzt im Angebot.

Die neue GeForce RTX 4070 Ti Super ist aktuell in aller Munde. Dabei ist das Leistungsplus, das die neue Grafikkarte bietet, vergleichsweise gering. Wenn ihr also auf der Suche nach einer neuen GPU auf diesem Niveau seid, sind andere Modelle vor allem preislich eher zu empfehlen. Die Radeon RX 7900 XT ist so ein Modell und gerade günstig im Angebot.

4K-Grafikkarte im Angebot

Darum geht’s: Es handelt sich hier um die ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC mit 20GB GDDR6-Speicher, einer starken Triple-Kühlung und schicker RGB-Beleuchtung. Bei der Leistung liegt die Grafikkarte auf einem Niveau mit der RTX 4070 Ti Super oder auch der RTX 3090 Ti. Ihr könnt euch also auf 4K-Gaming mit maximalen Details und Raytracing bei hohen fps einstellen.

Mehr zu den verschiedenen Leistungsklassen und wo sich eure aktuelle GPU einordnet, könnt ihr im Übersichtsartikel der GameStar nachlesen.

So gut ist der Preis: Bei Mindfactory kostet die Radeon RX 7900 XT von ASRock aktuell 759€. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ dazu.

Dabei handelt es sich um den neuen Tiefstpreis für dieses Modell. Generell ist der Preis erst zum dritten Mal überhaupt unter die Marke von 800€ gefallen. Zum Vergleich: Die aktuell günstigste GeForce RTX 4070 Ti Super kostet zurzeit 861,92€ und damit über 100€ mehr als die GPU von AMD. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

Speicher 20GB GDDR6, 320bit, 20Gbps,

2500MHz, 800GB/​s Takt Boost 2075-2450MHz Anschlüsse 1x HDMI 2.1

3x DisplayPort 2.1 UHBR13.5 Besonderheiten LED-Beleuchtung (RGB)

