Nvidia RTX 4070 Ti Super: Brandneu und schon reduziert – Hier findet ihr den besten Preis

Die Nvidia RTX 4070 Ti Super ist gerade erst erschienen und ihr könnt sie schon jetzt zu reduzierten Preisen bekommen. Hier findet ihr den besten Preis.

Ihr habt es sicher schon gehört: Die Nvidia RTX 4070 Ti Super ist da! Die neue Grafikkarte ist ein echter Leckerbissen für alle Gamer, die auf der Suche nach mehr Leistung und mehr Spaß sind. Und das Beste: Ihr müsst nicht mal tief in die Tasche greifen, um euch dieses Schmuckstück zu sichern. Denn bei Galaxus gibt es das günstigste Custom Modell für nur 858,61€. Das ist ein echter Schnapper, wenn man bedenkt, was die Karte alles kann.

Was kann die RTX 4070 Ti Super?

Die RTX 4070 Ti Super ist eine verbesserte Version der RTX 3070 Ti, die erst im Juni 2021 erschienen ist. Sie basiert auf der Ampere-Architektur von Nvidia und bietet einige Vorteile gegenüber dem Vorgänger. Zum Beispiel hat sie einen größeren Speicher von 16 GB GDDR6X, der für mehr Bandbreite und mehr Performance sorgt. Außerdem unterstützt sie Raytracing, DLSS und andere moderne Technologien, die eure Spiele noch realistischer und schöner aussehen lassen.

Die RTX 4070 Ti Super ist vor allem für Gaming in WQHD (2560 x 1440 Pixel) geeignet, wo sie locker über 60 FPS in den meisten Titeln schafft. Aber auch in 4K (3840 x 2160 Pixel) könnt ihr mit ihr zocken, wenn ihr bereit seid, ein paar Einstellungen wie Raytracing zu reduzieren oder DLSS zu aktivieren. Mit DLSS könnt ihr nämlich die Auflösung künstlich erhöhen, ohne viel Leistung zu verlieren. Das Ergebnis ist ein schärferes und flüssigeres Bild.

Die RTX 4070 Ti Super ist also eine Grafikkarte für alle, die das Maximum aus ihren Spielen herausholen wollen, ohne ein Vermögen auszugeben. Wenn ihr euch für dieses Angebot interessiert, solltet ihr schnell sein, denn es könnte bald ausverkauft sein. Schaut euch also gleich mal bei Galaxus um und sichert euch eure RTX 4070 Ti Super zum besten Preis.

