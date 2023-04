MediaMarkt Super Spar Sale: Jetzt Acer Gaming Laptop mit RTX 3060,144 Hz und 150€ Cashback sichern

Beim Super Spar Sale von MediaMarkt bekommt ihr jetzt zu einem starken Gaming Laptop mit RTX 3060 & 144 Hz ganze 150€ Cashback obendrauf.

MediaMarkt hat mit dem Super Spar Sale eine neue Aktion mit vielen tollen Angeboten gestartet. Unter anderem könnt ihr euch so den Acer Nitro 5 Gaming Laptop mit GeForce RTX 3060 und 144 Hz günstiger sichern. Außerdem gibt es noch satte 150€ Cashback!

Gaming Laptop mit RTX 3060 und 150€ Cashback

Der Acer Nitro 5 bietet auch in der Ausstattungsvariante AN515-45-R16C schnelles und flüssiges Gaming in Full HD. Die Geforce RTX 3060 sorgt zusammen mit dem Ryzen 7-Prozessor für gute Performance auch bei aktuellen Titeln. 16 GB RAM sind ebenfalls an Bord. Windows 11 ist vorinstalliert.

Im Rahmen des Super Spar Sale von MediaMarkt kostet der Gaming Laptop aktuell 1299€. Der Versand ist gratis.

Wenn ihr den Kauf des Geräts bis zum 28. April auf der Aktionsseite von Acer registriert, könnt ihr euch außerdem 150€ Cashback sichern. So zahlt ihr für euren neuen Gaming Laptop am Ende nur 1149€.

Jetzt Acer Nitro 5 mit 150€ Cashback sichern!

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 39.62 cm / 15.6 Zoll Bildschirmauflösung 1.920 x 1.080 Pixel Full-HD Bildverhältnis 16:9 Paneltyp IPS (In-Plane Switching) Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Prozessor AMD Ryzen 7 5800H Arbeitsspeicher 16 GB RAM Festplatte 512 GB SSD Anschlüsse 1x HDMI, 4x USB 3.2, 1x RJ-45,

1x Kopfhörer-/Mikrofon Kombianschluss

Alle weiteren Angebote des Super Spar Sale von MediaMarkt findet ihr hier:

In den kommenden Tagen werden wir euch natürlich noch mehrere lohnenswerte Produkte aus dem Aktionssortiment vorstellen. Bis dahin findet ihr hier aber weitre aktuelle Angebote:

Noch mehr gute Deals findet ihr wie immer auf unserer Übersichtsseite. Hier landen nämlich jeden Tag die besten Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia, die wir für euch heraussuchen und ausführlich vorstellen.