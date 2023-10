Gamer kauft Highend-Notebook für 56 Euro, benötigt nur ein neues Kabel und das 1.600-Euro-Gerät funktioniert wieder einwandfrei

Gebrauchte Hardware kann sich lohnen: Wollt ihr euer System aufrüsten, dann kann es sich durchaus lohnen, nach gebrauchter Hardware zu schauen. Denn diese bekommt ihr in der Regel günstiger, als wenn ihr die Sachen original kauft. Der größte Nachteil ist in vielen Fällen die fehlende Garantie durch den Hersteller.

Er ging daher das Risiko ein und kaufte das Gerät für so wenig Geld. Denn im schlimmsten Fall hätte er zumindest noch SSD und Arbeitsspeicher ausbauen und weiterverwenden können. Das wäre dann in den 67 Euro wieder drin gewesen.

Die wenigsten Gamer werden vermutlich bewusst defekte Hardware kaufen, denn in den meisten Fällen bedeutet das viel Arbeit. Und oftmals zahlt sich die Mühe nicht aus. Ein Gamer hat jetzt großes Glück gehabt. So berichtet 3djuegos.com , dass ein Gamer ein Gaming-Notebook für 60 US-Dollar (rund 56 Euro) gekauft hätte.

Insert

You are going to send email to