Gamer führt heiße Luft seines PCs nach außen, hofft auf ein kühleres Zimmer – Andere warnen: „Das bringt den PC zum Kochen“

Der Spieler erklärt, dass seine Konstruktion die Luft nach draußen befördert und er dafür den zusätzlichen Lüfter in der Mitte des Rohrs integriert hat. Dieser pustet wie der Lüfter in seinem Rechner ebenfalls Richtung Fensterauslass.

Wieso diese Konstruktion? Der User glaubt auf diese Weise die Temperatur in seinem Zimmer senken zu können. Er sagt, die zentrale Klimaanlage reiche nicht aus, um im Sommer für eine angenehme Temperatur beim PC-Spielen zu sorgen. Ein beliebter Fehler in der Kühlung des PCs selbst lag nicht vor.

Was hat der Spieler gemacht? Der User Halolavapigz hat auf Reddit ein paar Fotos mit der Community geteilt, die für reichlich Diskussion sorgen. Auf den Bildern sieht man, wie der Spieler ein langes Kunststoffrohr an seinem Gaming-PC befestigt hat.

Ein Gamer klagte über zu hohe Temperaturen in seinem Zimmer, wenn er an seinem Gaming-PC spielen wollte. Um sich ein kühleres Gaming-Erlebnis zu verschaffen, hat er durch eine Konstruktion die warme PC-Luft nach draußen geleitet. Die Community fragt sich, ob das eine gute Idee ist.

