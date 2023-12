Ein Gamer findet schweren Eisenblock im Inneren seines Netzteils, zeigt wie er betrogen worden ist und warum ihr das nie nachmachen solltet

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was genau fand der Nutzer? Bei der Untersuchung des Netzteils fand der Poster einen riesigen Eisenblock im Inneren des Netzteils, der fest neben den Kondensatoren installiert war. Obwohl er im Inneren des Geräts angebracht war, hat der Eisenblock keinen richtigen Zweck. Keines der anderen elektrischen Bauteile ist in irgendeiner Form mit dem Eisenblock verdrahtet oder direkt mit ihm verbunden.

Um was für ein Gerät geht es? Das Equites T500 weist alle Merkmale eines minderwertigen Netzteils auf, denn es fehlen wichtige Schutzmechanismen. Das erklären etwa die Kollegen von TomsHardware . Doch in dem vorgestellten Modell des Nutzers auf reddit befand sich zusätzlich ein Gegenstand im Inneren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to