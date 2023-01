Das absurdeste Gadget der CES ist ein Kinderwagen für 3.300 Euro – Wer soll den bitte kaufen?

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Ab wann kann man den Kinderwagen kaufen? Laut Hersteller könnt ihr euch jetzt schon auf die Vorbestellliste setzen lassen. Der Kinderwagen soll ab April 2023 ausgeliefert werden. Solltet ihr also noch einen Kinderwagen benötigen und Geld übrig haben, dann bietet sich Ella an.

Ob man wirklich so viel Geld investieren möchte, ist dann eine andere Frage. Immerhin könnte man für das Geld auch ein Kinderzimmer ausstatten. Vor allem in der aktuellen Situation, mit steigenden Preisen und hoher Inflation, sind mehrere tausend Euro viel Geld, welches ich nicht leichtfertig in einen innovativen Kinderwagen stecken würde.

Was kostet das Modell? Der Preis für den Kinderwagen liegt für eine Vorbestellung bei 3.300 Euro. Damit liegt der Preis deutlich über dem, was man sonst für herkömmliche Modelle zahlen würde. Denn diese Preise liegen eher zwischen 60 und 400 Euro. Für motorgestützte Kinderwagen liegt der Preis etwa bei 1.300 Euro, wie etwa der “Bugaboo Donkey 5 Mono Kinderwagen.”

Die Entwicklung wurde durch unsere eigenen Erfahrungen als frischgebackene Eltern vorangetrieben. Wir haben viel harte Arbeit in dieses Produkt gesteckt und freuen uns darauf, es 2023 in die Hände von mehr Kunden zu geben.

Anne Hunger, CPO und Mitbegründerin von Gluxkind, erklärt, dass man viel Zeit in die Entwicklung des Wagens gesteckt habe (via cnn.com ):

Eine Firma hat auf der CES, der größten Elektronik-Messe der Welt, einen smarten Kinderwagen vorgestellt. Der bietet jede Menge Funktionen, kostet aber so viel wie ein Highend-Gaming-PC. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann findet: Wer soll denn bitte so viel Geld für einen Kinderwagen ausgeben?

