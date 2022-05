Für 400 € löst eine Firma die riesigen Probleme, die ihr beim PC-Gaming am Schreibtisch habt

Das Video des YouTubers nimmt sich außerdem nicht sonderlich ernst. So wechselt etwa der YouTuber plötzlich den Monitor oder er nimmt die Schreibtisch-Unterlagen, um damit zu kuscheln. Viele dürften auch bequemere Vorstellungen vom Schlafen haben. Und die wenigsten Gamer unter euch dürften so viel Zeug auf ihrem Schreibtisch liegen haben wie der YouTuber. Witzig gemacht ist das Video aber auf jeden Fall.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was bietet das Gadget? Laut offizieller Herstellerangaben bekommt ihr folgendes für eure 400 Euro (via nerdytech.com )

Die Couchmaster CYCON² – Titan Edition kostet 400 Euro und soll alle eure Probleme lösen, denen ihr so im Alltag am Schreibtisch begegnet:

Um was für ein Produkt geht es? Der YouTuber stellt in seinem verrückten Video einen Lap Desk von Nerdytech vor. Bei einem Lap Desk handelt es sich um einen Schreibtisch (oder eher eine Unterlage), die man auf den eigenen Schoß platziert.

Insert

You are going to send email to