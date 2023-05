Exploit in Fortnite sorgt für Offline-Kills – Ist so übel, dass jeder gebannt wird, der ihn nutzt

Der bunte Shooter Fortnite ist bekannt für irre Waffen, unzählige Kooperationen mit anderen Marken und verrückten Aktionen. Eine der Waffen ist jedoch zu irre.

Fortnite kam inmitten des Hypes um das Battle-Royale-Genre und sorgte für einen heftigen Hype, der sogar PUBG in den Schatten stellte. Dabei wurde das Battle Royale in nur wenigen Wochen auf die Beine gestellt.

Seitdem war Thanos von Marvel im Spiel, ist die Welt zigmal untergegangen und ihr konntet als Son Goku Gegner vermöbeln, auch ohne die Suche nach den magischen Dragonballs.

Aktuell randaliert die „Kinetische Klinge“ durch den Shooter und ist dabei schlimmer als jede OP-Waffe. Denn Spieler fanden einen kleinen Trick für sichere Kills. Doch wer den Exploit jetzt noch nutzt, wird vorübergehend weggebannt.

Offline-Exploit terrorisiert Fortnite

Die Entwickler haben die Klinge bereits aus den Turnier-Playlisten entfernt und arbeiten an einer Lösung (via twitter.com). Wie Kotaku berichtet, habe man offenbar beschlossen, alle Ausnutzer des Exploits für 24 Stunden zu bannen (via kotaku.com):

Was ist das für ein Exploit? Auf eine Detail-Erklärung verzichten wir an der Stelle. Es geht jedoch darum, die Internetverbindung kurz zu kappen, Schaden zu verursachen und dann wieder ins Netz zu gehen.

Während man offline ist, hält Fortnite die Verbindung offen und sobald man wieder im Spiel ist, kassiert der Feind den Schaden – egal, wie weit der weg ist.

Haltet euch von dem Schwert also lieber fern, wenn ihr einen Bann oder einen plötzlichen Tod vermeiden wollt. Wie lange der Fix dauert, lässt sich aktuell nicht sagen.

Exploits sind immer so eine Sache in Multiplayer-Shootern. Manche Spieler sagen, wenn die Entwickler das ins Spiel bringen, sollte es auch erlaubt sein – Beispiel „Slide Cancel“ in Call of Duty. Eigentlich ein Fehler, der jahrelang als Feature galt. Wie steht ihr dazu?