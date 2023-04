Epic Games lässt Spieler wochenlang mit den zwei stärksten Waffen in Fortnite randalieren – Werden jetzt endlich generft

Epic Games hat zwei der schlimmsten Waffen in Fortnite generft und das nach Wochen ihrer Schreckensherrschaft. Weshalb das gut ist und warum die Community jetzt aufatmen darf, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was waren das für Waffen? Bei den betroffenen Waffen handelt es sich um das Übertaktete Impulsgewehr und die mythische Havoc-Pumpgun. Beide Knarren waren absurd mächtig und konnten sogar die talentiertesten Spieler in wenigen Augenblicken vernichten.

Die One Hit Pump Der Aimbot Die derzeit mächtigsten Waffen in Fortnite

Während viele Spieler sich auf den sozialen Netzwerken darüber beschwerten, gelang Epic Games mit seinem neuesten Patch die Schadensbegrenzung – jedoch erst Wochen nachdem sie wüten durften.

Spieler hatten wochenlang Spaß mit den kaputten Waffen

Wie kaputt waren die Waffen? Beide Waffen waren absurd kaputt. Um euch das zu demonstrieren, hat ein Reddit-User einen Clip geteilt und gezeigt, wie mächtig das Übertaktete Impulsgewehr war.

Das Kaputte an der Waffe war sein sekundärer Feuermodus, der beim Feuern aus der Hüfte aktiviert wurde. Dadurch wird seine Feuerrate und Zielerfassung erhöht und trifft dabei jedes Ziel mit tödlicher Präzision und ohne große Mühen – wie bei einem Aimbot. Jeder Kampf gegen ein solches Exemplar endete für die Gegenseite in einer brachialen Niederlage.

Gepaart mit der mythischen Havoc-Pumpgun konnte euch nichts aufhalten, denn die Pumpgun konnte jeden Gegner mit einem gezielten Kopfschuss zu Boden zwingen. Beide Waffen genossen somit den Platz im Inventar vieler Gewinner, doch das änderte sich jetzt mit dem neuesten Patch.

Was hat der Patch geändert? Der neueste Patch hat in Fortnite beide Waffen in ihre Schranken gewiesen. Folgendes wurde geändert:

Der maximale Kopfschussschaden der mythischen Havoc-Pumpgun wurde verringert.

Die Zielgenauigkeit und die Schussrate beim Schießen ohne Zielen des mythischen Übertakteten Impulsgewehrs wurde verringert.

Was sagt die Community? Auf Reddit hat die Community gespaltene Meinungen. Die einen haben einen Nerf erwartet und sich gewünscht, während die anderen die Macht der Knarren genossen (via reddit.com). Dabei schreiben Fans mit gespaltenen Meinungen unter den Posts:

„Die haben das Impulsgewehr generft? Yay diese News ist Top-Tier.“ – freut sich autistic_bard444

„Das Übertaktete Impulsgewehr ist immer noch kaputt […]“ – fügt Destroyer643521 an

„BOOOOOO legt das Übertaktete (Gewehr) zurück” – meint hingegen Toon_Lucario

„Ich mochte es eigentlich, als die Pump noch 250 (Schaden) anrichtete. Ich fühlte mich gut, One Shots zu treffen.“ – vermisst YT_Misin

Beide Waffen wurden nicht in Grund und Boden generft, sondern lediglich in ihre Schranken gewiesen. Was haltet ihr jetzt von den Waffen? Fandet ihr sie auch zu OP? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!