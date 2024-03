Was bedeutet das für die Zukunft? Elektroschrott könnte in Zukunft deutlich wertvoller werden, da sich Recycling und die Wiederverwertung deutlich mehr lohnen könnte. Tomshardware berichtet etwa, dass Startups täglich rund 80.000 Euro mit dem Recycling von Gold und Kupfer aus Elektronikschrott verdienen. Verbesserte Methoden dürfte das nur noch beschleunigen und die Art und Weise, wie Computerabfälle verarbeitet werden, stark verändern.

Mezzenga und sein Forscherteam fanden heraus, dass die meisten Metallionen an dem Schwamm haften können, Goldionen jedoch sehr viel effizienter. Um schließlich die Edelmetalle aus dem Schwamm zu extrahieren, wird der Proteinschwamm auf eine Temperatur erhitzt, bei der sich die Goldionen in Flocken verwandeln und leicht vom Schwamm abgelöst werden können. Diese Goldflocken haben dann die Forscher gesammelt.

Wie funktioniert der Vorgang? Zunächst wird der Elektroschrott in einem Säurebad aufgelöst, um die Metalle zu ionisieren. Anschließend wird der Schwamm in die Metallionenlösung getaucht. In dem Bad haften die ionisierten Metalle an dem Proteinschwamm, wie ein Magnet, der Metallspäne aufnimmt.

