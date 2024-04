Forscher zeigen, wie ein günstiger Chip von Nvidia die militärischen Fähigkeiten von China enorm verbessern könnte

Gibt es Alternativen? Ja, die chinesischen Forscher erklärten in ihrem Bericht, dass Chips, die in China hergestellt würden, die Anforderungen der militärischen Anwendungen des Landes ebenso gut erfüllen könnten. Es hätte daher nicht unbedingt die Einplatinen-Systeme von Nvidia benötigt.

Warum ist der Chip so gut? In wirtschaftlicher Hinsicht bedeutet der Einsatz des Nvidia-Chips vor allem eine erhebliche Senkung der Forschungs- und Entwicklungskosten für Hyperschall-Technologien. Denn der TX2-Chip kostet nur einen Bruchteil der aktuellen KI-Chips von Nvidia, deren Einfuhr nach China derzeit verboten ist.

Als Hyperschall-Flugzeuge bezeichnet man Fahrzeuge in der Luft- und Raumfahrt, die Überschallgeschwindigkeiten oberhalb der fünffachen Schallgeschwindigkeit (mehr als Mach 5) erreichen. Bisher gibt es jedoch nur Konzepte. Neben Fahrzeugen wird auch an Hyperschall-Waffen geforscht.

Was ist das für ein Chip? Der Nvidia Jetson TX2i ist ein Einplatinen-Chip, der bisher vor allem in industriellen Anlagen genutzt wird. Der Chip ist besonders energieeffizient und ist kleiner als eine Kreditkarte.

Diese Studie wurde gemeinsam vom Beijing Power Machinery Research Institute mit der Dalian University of Technology durchgeführt und in der chinesischen Fachzeitschrift Propulsion Technology veröffentlicht.

