FIFA 23: Server-Störung am 3. März 2023 – Zugriff auf FUT nicht möglich

In FIFA 23 )PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) machen die Server heute, am 3. März 2023, offenbar Probleme, der Zugriff auf Ultimate Team ist nicht möglich. EA meldete sich bereits zu der Situation.

FIFA 23 Server-Status: Spieler berichten derzeit von Problemen in FIFA 23 auf Online-Modi wie FUT und Volta zuzugreifen. Allerdings scheinen die Server nicht komplett down zu sein – so ist die Verbindung mit den Servern an sich noch möglich.

Will man bei Ultimate Team einsteigen, bekommt man allerdings die Meldung: „Zugriff auf Ultimate Team nicht möglich”.

Gibt es Server-Wartungsarbeiten? Es handelt sich jedenfalls nicht um eine vorher angekündigte Server-Wartung. Dementsprechend ist noch nicht klar, wie lange die Probleme anhalten.

Das sagt EA zu den Problemen in FIFA 23 heute

Was sagt EA zu den Server-Problemen? Über Twitter meldete sich der “FIFA Direct Communication”-Kanal zu den Problemen.

Man würde aktuell die Berichte von Spielern untersuchen, dass sie derzeit nicht auf FUT und Volta zugreifen können. Eine Lösung solle kommuniziert werden, sobald verfügbar. Nähere Informationen gibt es hierzu derweil noch nicht. Wir halten euch auf MeinMMO an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Kann ich trotzdem FIFA 23 spielen?

Weiterhin möglich ist es, andere Modi von FIFA 23 zu spielen. So kann man nun beispielsweise die besten Talente im Karrieremodus scouten und auf Titeljagd schicken oder im Anstoß gegen die KI oder Freunde spielen.

In Ultimate Team hingegen kann man derzeit nur in der Web App oder der Companion App auf sein Team zugreifen. Dort kann man aktuell weiterhin auch den Transfermarkt nutzen oder Squad Building Challenges spielen.

Erste Spieler rufen bereits danach, dass die Weekend League verlängert werden soll. Das kam in der Vergangenheit schon vor, wenn Server-Probleme die Teilnahme an FUT Champions unmöglich machten oder stark verzögerten. Hier bleibt abzuwarten, wie lang die Probleme anhalten und wie EA darauf reagiert.

Ansonsten soll in FIFA 23 heute eigentlich das FUT-Fantasy-Event starten. Das beginnt abends, um 19:00 Uhr.