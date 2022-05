FIFA 22 TOTW 33: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Mit Son

Nächsten Mittwoch erwartet uns in FIFA 22 das neue TOTW 33 (Team of the Week). Hier auf MeinMMO erfahrt ihr jetzt schon, welche Spieler in das neue Team der Woche kommen könnten.

Was ist das Team of the Week? Immer mittwochs erscheint in Ultimate Team das Team der Woche. Die Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende starke Leistungen auf realen Fußballplätzen gebracht haben.

Diese Spieler erhalten einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der FUT-Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das klappt, erfahrt ihr in den Trading-Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 33 am Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Premier League-Spieler im TOTW 33: Da am Freitag das TOTS der Premier League startet (Team of the Season), könnte es sein, dass Spieler wie Son und Rodri, trotz starker Leistungen am Wochenende, nicht im neuen TOTW landen.

Denn, wenn diese Spieler ins Premier League TOTS gewählt werden, können sie nicht gleichzeitig TOTW-Karten erhalten. Sollten diese Spieler also nicht im TOTW 33 auftauchen, könnte es sehr gut sein, dass wir sie im kommenden TOTS wiedersehen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 33 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Bizot (Stade Brest)

Verteidiger

LV: Santos (Columbus Crew)

IV: Bonucci (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

RV: Geertruida (Feyenoord Rotterdam)

Mittelfeldspieler

ZDM: Rodri (Manchester City)

ZM: Keita (Liverpool FC)

ZM: Milinkovic-Savic (Lazio Rom)

Stürmer

LF: Rodrygo (Real Madrid)

LF: Son (Tottenham Hotspur)

MS: Mertens (SSC Neapel)

ST: Belotti (FC Turin)

TOTW 33 Ersatzbank:

TH: Audero (Sampdoria Genua)

IV: Holding (Arsenal FC)

ZM: Gedson Fernandes (Çaykur Rizespor)

ZDM: Tardieu (Troyes)

ZDM: Bissouma (Brighton)

ZOM: Majer (Rennes)

ZOM: Klaassen (Ajax Amsterdam)

RF: Alm (Elfsborg)

ST: Surridge (Nottingham Forrest)

ST: Ings (Aston Villa)

ST: Twine (MK Dons)

ST: Berisha (Viking FK)

Was haltet ihr von Vorhersagen zum TOTW 33? Findet ihr, andere Spieler hätten es mehr verdient? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Welche starken Bundesligaspieler beim TOTS-Voting gefehlt haben, könnt ihr hier sehen:

