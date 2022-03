FIFA 22: TOTW 24 ist live – Mit Upgrades für Mbappé und Dembélé

Das neue TOTW 24 in FIFA 22 ist jetzt bekannt. Wir zeigen euch, welche Spieler es in das neue Team of the Week geschafft haben.

Das ist das TOTW: Im TOTW stehen jede Woche Spieler, die sich im realen Fußball mit starken Leistungen bemerkbar gemacht haben. Sie bekommen sogenannte “Inform”-Karten, die die starken Leistungen widerspiegeln.

Außerdem ist im neuen TOTW immer eine “Featured” Karte zu finden. Dabei handelt es sich um einen schwächeren Spieler, der direkt ein paar Punkte mehr bekommt, als die übrigen Karten.

Wie kommt man an TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, dafür braucht ihr jedoch eine Menge Glück. Alternativ findet ihr die Inform-Karten im FUT-Transfermarkt, dort kosten sie allerdings eine Menge Geld.

Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading Tipps.

Doch lasst uns nun gemeinsam einen Blick auf das TOTW 24 werfen.

Das TOTW 24 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 24: Im neuen Team der Woche hat Mbappé mit einem Rating von 92, die mit Abstand stärkste Karte erhalten. Dem Franzosen folgen starke Karten von Dembélé (85), Casteels (87), Insigne (87), Diaby (87) und Simeone (86).

Der Feature-Spieler ist in dieser Woche Baumgartner von Hoffenheim, der ein deutliches Upgrade von 78 auf 84 erhält.

TOTW 24 Startelf:

TH: Casteels (87)

IV: G. Paulista (84)

IV: Süle (84)

RV: Traoré (84)

LM: Insigne (87)

RM: Diaby (87)

ZDM: Soucek (84)

LM: Renan Lodi (84)

ST: Mbappé (93)

ST: Simeone (86)

RF: Dembélé (85)

TOTW 24 Bank:

TH: Benitez (85)

RAV: Doherty (82)

LV: Van Aanholt (81)

ZM: Baumgartner (84)

RF: Vela (85)

LW: Zaha (84)

ST: Hamdallah (81)

IV: Oroz (70)

RM: Yeremy (79)

ST: Sergio León (79)

LF: Cueva (79)

ST: Helenius (75)

Mbappé kriegt die stärkste Inform-Karte

In dieser Woche erhält Mbappé seine zweite Inform-Karte in FUT 22, was besonders Besitzer seiner Headliners-Karte freuen dürfte, denn die dynamische Karte erhält dadurch ein zusätzliches Upgrade auf starke 95 Punkte.

Vergleicht man die Inform-Karte mit seiner letzten TOTW-Karte, dann fällt auf, dass die Upgrades für Mbappé eher gering ausfallen. Die größten Sprünge macht er in den Bereichen:

Passen: 82 -> 84

Physis: 79 -> 81

Was haltet ihr vom neuen TOTW? Seid ihr zufrieden mit der Auswahl? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

