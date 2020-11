FIFA 21 TOTW 9: Predictions zum neuen Team der Woche – mit Ronaldo & Haaland

Am nächsten Mittwoch, den 25. November, veröffentlicht EA das neue TOTW 9 (Team of the Week) in FIFA 21 Ultimate Team. Doch welche Spieler könnten dabei sein? Wir verraten euch, wer einen Platz im neuen Team der Woche ergattern könnte. Haaland und Ronaldo stehen hoch im Kurs.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA Sports ein neues TOTW zusammen. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die am letzten Fußball-Wochenende herausragende Leistungen gezeigt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die dann eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Was sind TOTW Predictions? Noch vor dem Release des offiziellen Team of the Week wird in der FUT-Community heiß diskutiert und vor allem spekuliert. Das Ergebnis sind Vorhersagen zum Team of the Week, die auf den Leistungen der realen Fußballer basieren.

Sie verschaffen einen guten Überblick über die vermeintlichen TOTW-Karten. Jedoch kann das offizielle TOTW sich durchaus noch gravierend von den Predictions unterscheieden.

Zudem kann man die Predictions wunderbar nutzen, um sich ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Hier verraten wir euch, wie das geht:

FIFA 21: Trading Tipps – So verdient ihr in FUT schnell Münzen

Die Vorhersage zum Team of the Week 9 in Ultimate Team

Der bekannte FIFA-YouTuber KieronSFF (via YouTube) hat Vorhersagen zum nächsten Team der Woche getroffen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TW: Lloris (Tottenham)

TW: Lopes (Lyon)

Verteidiger

LV: Digne (Everton)

IV: Murillo (Pachuca)

LAV: Carrasco (Atletico Madrid)

IV: Dragovic (Bayer Leverkusen)

RV: Milner (Liverpool FC)

Mittelfeldspieler

ZM: Fabregas (AS Monaco)

ZOM: Mancosu (Lecce)

LM: Perotti (Fenerbahçe)

ZDM: Hutchinson (Beşiktaş Istanbul)

ZOM: Yazici (OSC Lille)

ZM: Li Hang (Wuhan Zall)

RM: Honorat (Stade Brestois)

Stürmer

ST: Nsame (Young Boys Bern)

ST: Johnson (Leyton Orient)

MS: Labyad (Ajax Amsterdam)

ST: Delort (Montpellier)

ST: Mateta (Mainz 05)

ST: Ibrahimovic (AC Mailand)

ST: Lukaku (Inter Mailand)

ST: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

ST: Ronaldo (Juventus Turin)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 9

Diese Kicker aus der Bundesliga könnten es schaffen:

Erling Haaland: Nach der wahnsinnig starken Leistung von Haaland beim 5:2 Sieg über Hertha Berlin muss der norwegische Stürmer einfach in das nächste Team of the Week. Seine 4 Tore sollten Argumente genug sein.

So könnte die TOTW-Karte von Haaland aussehen

Aleksandar Dragović machte ein richtig starkes Spiel und sicherte den Leverkusenern mit seinem Tor in der 88. Minute den Sieg gegen Arminia Bielefeld. Dafür könnte durchaus eine TOTW-Karte rausspringen. Am Mittwoch wissen wir mehr.

Jean-Philippe Mateta schoss gegen den SC Freiburg alle 3 Tore beim 3:1 Sieg der Mainzer. Eine TOTW-Karte scheint der Franzose damit sicher zu haben.

Wann kommt das TOTW 9? Das Team of the Week 9 erscheint am Mittwoch, den 25. November, um 19:00 Uhr, in FIFA 21 Ultimate Team.

Falls ihr nach Abwechslung in Ultimate Team sucht, dann schaut mal in der Silber-Lounge vorbei. Hier findet ihr Spieler-Tipps für den beliebten Silber-Modus.