Das TOTS-Event in FIFA 20 neigt sich dem Ende zu und bringt heute, am 8. Juni, das letzte Team ins Spiel. Wir zeigen euch die Karten aus dem Rest-of-the-World-TOTSSF.

Das ist das „Rest der Welt TOTS“: Zum Ende des jährlichen TOTS-Events erscheint auch in diesem Jahr ein zusätzliches Team mit neuen TOTS-Karten für Spieler aus aller Welt. Dabei handelt es sich um Spieler, die in der bisherigen Saison gute Leistungen zeigen konnten, doch deren Ligen kein eigenes TOTS erhalten haben.

Oft sind dabei Spieler aus Ligen wie Dänemark, Schottland oder der 2. Bundesliga vertreten.

Wann erscheinen die neuen TOTSSF-Karten? Die neuen TOTS-Karten (oder TOTSSF in diesem FUT-Jahr) für das Team aus dem Rest der Welt erscheinen heute, am 8. Juni um 19:00 Uhr, in FIFA 20 Ultimate Team.

Sie sind dann zusätzlich zum Ultimate Team of the Season So Far in Packs und beerben die TOTS-Karten aus der MLS und Lateinamerika. Somit finden sich in den letzten Weekend League Belohnungen zum TOTS-Event Karten aus dem Ultimate TOTS sowie TOTS-Karten aus dem Rest der Welt.

Das ist Rest der Welt TOTSSF

Diese Karten des ROW-TOTSSF: Die Karten mit den höchsten Ratings im ROW-TOTS erhalten: Orsic (95), David (94), Edouard (92), Cesinha (92) und Junior Moraes (92).

Weniger dürften sich die FUT-Spieler in ihren Rewards über die vielen 80er-Karten freuen. Im Rest der Welt TOTS sind ganze 12 Karten mit Ratings unter 90 vertreten.

Das Rest der Welt TOTS

LM: Orsic (95)

ZOM: David (94)

ST: Edouard (92)

ZOM: Cesinha (92)

ST: Junior Moraes (92)

ST: Laba (91)

IV: Trauner (90)

ST: El Arabi (90)

ST: Stuani (89)

ZOM: Wolff Eikrem (89)

LV: Leibold (89)

TW: Kolar (89)

LV: Cacace (88)

ZDM: Jordi Quintilla (88)

LV: Letizia (87)

LF: Coman (86)

LM: Jozwiak (86)

RM: Byrne (86)

TW: Leroy (86)

RM: Nakagawa (86)

So bekommt ihr die neuen TOTSSF Karten

Diese Möglichkeiten gibt es: Wie immer habt ihr die Möglichkeit TOTSSF-Karten aus diesen Packs zu erhalten:

Dafür braucht man jedoch oft enormes Glück. Daher bietet es sich eher an, die Weekend League zu spielen und auf eine gute Ausbeute bei den aktuell starken Belohnungen zu hoffen. Denn schon ab 11 Siegen habt ihr eine TOTSSF-Karte sicher.

Ansonsten ist der FUT-Transfermarkt eine gute Anlaufstelle für neue TOTS-Karten. Hier sind die Preise für neue Top-Karten, besonders kurz nach Release, oft noch sehr teuer. Wartet also am besten ein paar Tage ab, um eure Wunsch-Karte zu kaufen.