FIFA 20: MLS- und LATAM-Team of the Season So Far ab sofort in Packs

Heute, am 1. Juni, erscheinen in FIFA 20 wieder zwei neue Team of the Season So Far. FUT-Spieler können sich auf das Lateinamerika- und das MLS-TOTS freuen.

Wann erscheinen die neuen TOTSSF-Karten? Die neuen TOTS-Karten (oder TOTSSF in diesem FUT-Jahr) der MLS (Major League Soccer) und lateinamerikanischer Vereine sind ab heute, den 1. Juni, in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

Sie ergänzen damit das Ligue-1-TOTS und ersetzen die Teams der niederländischen und chinesischen ersten Liga. Somit sind bei den nächsten Weekend League Rewards TOTS-Karten aus der französischen Ligue 1, der MLS sowie TOTS-Karten aus Lateinamerika verfügbar.

Das ist das MLS TOTSSF

Das MLS-TOTSSF

Diese Karten sind besonders stark: Die Karten mit den höchsten Gesamtratings im MLS-TOTS sind Vela (96), Martinez (94), Pozuelo (93), Opara (92) und Moralez (92).

RF: Vela (96)

ST: Martinez (94)

ZOM: Pozuelo (93)

IV: Opara (92)

ZM: Moralez (92)

LF: Rossi (91)

ZOM: Lodeiro (91)

ZDM: Atuesta (90)

RV: Moreira (89)

IV: Robinson (88)

TW: Hamid (86)

Das ist das Lateinamerika TOTSSF

Das LATAM-TOTSSF

Diese Karten sind besonders stark: Hohe Ratings sind auch im LATAM-TOTS vertreten. Tevez (95), Salvio (94), Fernandez (94) und Gignac (93) haben hier die höchsten Werte zu bieten.

ST: Tevez (95)

RM: Salvio (94)

ZM: Fernandez (94)

ST: Gignac (93)

ZOM: Ricaurte (92)

ZM: Aued (91)

ST: Rangel (90)

IV: Murillo (90)

RV: Munoz (89)

TW: Ochoa (88)

IV: Silva (87)

So bekommt ihr die neuen TOTSSF-Karten

Diese Möglichkeiten gibt es: Wie gewohnt können TOTSSF-Karten in folgenden Sets zu finden sein:

Wobei es oft extremes Glück benötigt, um eine starke TOTS-Karte aus Packs zu ziehen. Da kann sich das Spielen der Weekend League schon eher lohnen, denn ab 11 Siegen (Rang Silber 1) gibt es bereits eine sichere TOTSSF-Karte, als Belohnung.

Doch auch der FUT-Transfermarkt ist eine gute Alternative, um an Wunsch-TOTS-Karten zu gelangen. Allerdings sind die Preise hier am Anfang meistens recht hoch. Etwas zu warten kann sich daher lohnen, denn oft sinken die Preise neuer TOTS-Karten nach ein paar Tagen noch deutlich.