FIFA 20: Starkes Ligue 1 Team of the Season ist ab sofort in Packs

In FIFA 20 ist ab sofort das Ligue 1 TOTS (in diesem Jahr TOTSSF) verfügbar. Wir zeigen euch die starken Karten des französischen Team of the Season So Far.

Das Ligue 1 TOTSSF ab sofort in Packs: Nach dem Serie A TOTS geht es jetzt mit dem Team of the Season So Far der ersten französischen Spielklasse weiter. Die Karten sind ab heute, dem 29. Mai, um 19:00 Uhr in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

Das ist das Ligue 1 TOTSSF

Das Ligue 1 TOTSSF

Die stärksten Karten im Ligue 1 TOTS: Absolute Top-Karten im TOTS der Ligue 1 erhalten: Mbappe (98), Neymar (98), Ben Yedder (97) und Di Maria (96). Doch auch Thiago Silva (95), Verrati (95) und Aouar (94) kriegen richtig starke Karten.

Ligue 1 TOTS Startelf:

Mbappe (98)

Neymar (98)

Ben Yedder (97)

Di Maria (96)

Thiago Silva (95)

Verrati (95)

Aouar (94)

Depay (94)

Marquinhos (94)

Renato Sanches (94)

Osimhen (93)

Ligue 1 TOTS Auswechselspieler:

Lala (93)

Atal (92)

Savanier (92)

Mandanda (92)

Slimani (90)

Rajkovic (89)

Abdelhamid (89)

Andre (88)

Kamara (87)

So kommt ihr an Karten aus dem Ligue 1 TOTSSF

Spieler in SBCs und Aufgaben: Zusätzlich zum Ligue 1 TOTS gibt es weitere TOTS-Karten über Wochenaufgaben und Squad Building Challenges:

ZM: Gueye (93) – Wochenaufgaben

ZM: Golovin (89) – Wochenaufgaben

LF: Payet (93) – SBC

TOTSSF-Karten in der Weekend League: Das Spielen der Weekend League hat sich selten so gelohnt, wie momentan. Denn für gutes Abschneiden winken starke TOTSSF-Karten als Belohnung.

Ab 11 Siegen (Rang Silber 1) gibt es bereits starke TOTSSF-Karten, allerdings können darunter auch Karten des etwas schwächeren Montags-Teams dabei sein. Soll es jedoch eine garantierte Ligue-1-TOTS-Karte sein, dann muss mindestens Rang Gold 2 erreicht werden.

TOTSSF in Packs: Doch auch in Packs könnt ihr TOTS-Spieler finden, dafür braucht ihr jedoch verdammt viel Glück.

Lohnenswerter ist es daher oft, die TOTS-Wunsch-Spieler auf dem FUT-Transfermarkt zu kaufen. Wartet hier aber ein wenig ab, denn oft sinken die Preise nach ein paar Tagen noch deutlich.