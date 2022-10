Fernseher zum Hammerpreis: 4K Amazon Fire TV bis Sonntagfrüh nur 199 Euro bei Saturn.de

Saturn.de hat im Rahmen seiner 24-Stunden-Angebote vorübergehend einen UHD/4K-Fernseher mit Amazons Fire TV zum Tiefstpreis im Angebot.

So gut ist der Preis: Nur bis zum 8. Oktober um 9 Uhr gibt es Saturns TV-Eigenmarke OK. in Form des 43-Zoll-Modells ODL 43850UV-TFB für nur 199 Euro versandkostenfrei statt vormals 233 Euro.

So günstig war der Fernseher laut Preisvergleich bisher nicht zu haben und es wird auch kein UHD/4K-Fernseher gelistet, der günstiger wäre. Andere Modelle starten erst ab rund 240 bis 250 Euro.

Das bietet der Fernseher

Angesichts des Einstiegspreises sollte man in Sachen Bildqualität und Ton beim hiesigen Modell keine Wunder erwarten, doch die Ausstattungsmerkmale lassen dennoch aufhorchen.

Dazu gehören unter anderem die hohe Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten auf 43 Zoll Bildschirmdiagonale (109 cm) sowie Unterstützung für die Hochkontrastformate Dolby Vision, HDR10 und HLG.

Mit Amazon Prime Video, Netflix und YouTube sind die wichtigsten Streaming-Dienste bereits mit an Bord, wobei sich dank Amazons Fire TV als Betriebssystem auch weitere nachinstallieren lassen.

Derweil sind in Sachen Tonausgabe der Stereo-Lautsprecher unter anderem auch Dolby Audio und DTS Virtual:X mit an Bord, während Amazons Alexa für Sprachassistenz sorgt.

Gute Testwertung

Die Fachseite Connect.de hatte die Modellreihe auf dem Prüfstand und im Oktober letzten Jahres eine Preis-Leistungs-Auszeichnung („Sehr gut“) vergeben:

Bei keinem der drei Fernseher kann man etwas falsch machen. Der 43er empfiehlt sich für Räume, in denen größere Modelle fehl am Platz sind, der 50er ist der Preishit im Trio und der 65er wird in Verbindung mit einer ordentlichen Soundbar sogar zum Heimkino für deutlich unter 1000 Euro. Connect.de

Produkttyp Fire TV Display Technologie LCD / LED Bildqualität UHD 4K HDR Typ Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) Bildschirmdiagonale

(cm/Zoll) 109 cm / 43 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholungs-frequenz 1600 CMP LED-Technologie D-LED Helligkeit 350 cd/m² Bildwiederholfrequenz 50 Hz Empfangsarten DVB-C, DVB-S2 Besondere

Merkmale Triple Tuner, Fire TV Edition, Dolby Vision, Dolby Audio Processing, Einschlafautomatik, Kindersicherung, Super Resolution, Micro Dimming, Dolby Digital Plus, Mehrsprachige Menüführung, Videotext/EPG, DTS, Alexa Built-in CI+ zertifiziert Ja Musikleistung 2×10 W Audiofunktionen Dolby Audio, DTS Virtual:X, TruVolume, TruBass Klangsystem Dual Stereo Anschlüsse 4x HDMI, 2x USB, Composite Video/Audio In, VGA, RF, Optischer Audioausgang, Kopfhörerausgang, Cl+, LAN Abmessungen

ohne Standfuß (BxHxT) 973 mm / 567 mm / 81 mm Abmessungen

mit Standfuß (B/H/T) 973 mm / 616 mm / 235 mm Energieeffizienzklasse

(EU 2017/1369) G Leistungsaufnahme

in Ein-Zustand (SDR) 54 Watt Leistungsaufnahme

in Ein-Zustand (HDR) 88 Watt

