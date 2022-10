Amazon Prime Day: Gaming Monitor mit 165 Hz schon vorab günstig wie nie kaufen

Der zweite Prime Day steht vor der Tür und schon jetzt fallen die Preise. Sichert euch bei Amazon einen Gaming Monitor mit 165 Hz im Angebot.

Dabei handelt es sich um den AOC Gaming 24G2SPU. Der Monitor bietet eine starke Ausstattung zum günstigen Preis.

Gaming Monitor im Angebot

Top-Ausstattung: Der Gaming Monitor bietet alles, was ihr für schnelle Games braucht. Er löst in Full HD auf, hat eine Bildwiederholrate von 165 Hz, eine Reaktionszeit von nur 1 ms und unterstützt FreeSync. So steht intensiven Gaming-Sessions nichts mehr im Weg.

Starkes Angebot: Bei Amazon kostet der AOC Gaming 24G2SPU aktuell nur 185€. Der Versand ist gratis. Die UVP des Modells beträgt 259 Euro.

Günstig wie nie: So günstig wie aktuell war der Gaming Monitor bisher noch nie zu haben. Tatsächlich ist er aktuell auch zum ersten Mal überhaupt unter 200 Euro zu haben. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt Gaming Monitor günstig wie nie sichern!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 60.5 cm / 23.8 Zoll Auflösung Full-HD 1920 x 1080 Bildverhältnis 16:9 LED Hintergrundbeleuchtung Ja Reaktionszeit 1 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Helligkeit 250 cd/m² Anzahl Farben 16.7 Mio. Bildwiederholungsfrequenz 165 Hz Anschlüsse 1x VGA, 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2

Amazon Prime Day 2022

Eigentlich fand die Schnäppchen-Sause Amazon Prime Day 2022 schon im Juli statt. Kürzlich hat der Online-Händler aber angekündigt, dass am 11. und 12. Oktober ein zweites Event ansteht. Dort wird es viele Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder geben. Wenn ihr noch kein Abonnement habt, könnt ihr den Service auch komplett gratis für 30 Tage testen.

Die ersten Angebote sind auch schon gestartet. So könnt ihr euch etwa verschiedene Kindle eReader aktuell richtig günstig holen. Hier gibt’s alle Infos dazu:

