Entwickler über Ende von Battleborn: „Es wird so sein, als hätte es nie existiert“

Gearbox hatte mit dem Helden-Shooter Battleborn kein großes Glück und schließt am 25. Januar die Pforten. Das bricht einem der Entwickler das Herz.

Warum schließt Battleborn? 2016 wurde der Helden-Shooter von Gearbox entwickelt, dem Studio hinter der Loot-Shooter-Reihe Borderlands. Doch das Spiel kam nicht besonders gut an, weswegen die Entwickler schon 2017 bekannt gaben, nicht mehr weiter an dem Shooter zu arbeiten.

Das Spiel befindet sich also schon seit 2017 in einem Wartungsmodus. Die Entwickler haben dies als „Sunsetting“-Phase bezeichnet. Der Shooter sollte langsam „in den Sonnenuntergang reiten“.

Jetzt, am 25. Januar 2021 werden die Server abgeschaltet. Die Sonne geht für Battleborn unter.

Battleborn mischte Helden-Shooter mit MOBA-Elementen.

Das Aus von Battleborn bricht einem Entwickler das Herz

Was meint ein Entwickler dazu? Aaron Linde ist einer aus dem Team hinter Battleborn. Er ist sehr traurig über das Aus des Spiels und erklärt:

Die Server von Battleborn werden in ein paar Wochen abgeschaltet. Wenn sie das tun, wird es so sein, als hätte das Spiel nie existiert. All die Arbeit, und die Liebe, die in dieses Spiel geflossen sind, werden mit ihm verschwinden und das bricht mir wirklich das Herz. Aaron Linde

Linde erklärt, dass er sehr gerne an Battleborn gearbeitet hat und sehr dankbar für diese Erfahrung ist.

Ich bin dankbar für jede Person, die mir jemals gesagt hat, dass das Spiel für sie etwas bedeutet. Ich hoffe, dass etwas davon in den Erinnerungen weiterlebt, so wie in meinen. Mit all meinen wunderbaren Kollegen bei Gearbox ein so verrücktes, wildes, bizarres Universum zu erschaffen, war so ziemlich die beste Erfahrung, die ich mir für die Entwicklung einer neuen IP hätte wünschen können. Ich vermisse und liebe euch alle. Aaron Linde

Aaron Linde arbeitet inzwischen nicht mehr bei Gearbox, sondern ist Narrative Designer bei 343 Industries, dem Studio, welches derzeit am Shooter Halo Infinite werkelt.

Darum gibt es Hoffnung für Battleborn-Fans: Zwar wird das Spiel in wenigen Wochen abgeschaltet, einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber doch:

Ich schwöre jetzt einen Blutschwur, dass ich eines Tages, verdammt noch mal, wieder etwas so Verrücktes, Persönliches und Eigenwilliges wie Battleborn machen werde. Aaron Linde

Wer also das Szenario des Helden-Shooters cool fand, der kann sich darauf freuen, irgendwann in der Zukunft vielleicht wieder etwas Ähnliches spielen zu dürfen.

Das Szenario und die Helden von Battleborn waren schon ziemlich cool.

Was war Battleborn eigentlich? Battleborn wollte Helden-Shooter und MOBA mischen. Ziemlich abgefahrene Helden traten in schnellen und actionreichen Kämpfen gegeneinander an und setzten dabei ihre besonderen Kräfte ein. Das Szenario steckte voller Humor. Doch gegen Overwatch hatte das Spiel zum Release im Jahr 2016 einfach keine Chance.

