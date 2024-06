Eltern schicken ihrem Kind einen völlig neuen Gaming-PC, vergessen beim Versand aber die Verpackung

Auch wenn so eine Ablehnung heute schwieriger geworden ist: Denn seit der Corona-Pandemie sind viele Dienstleister dazu übergegangen, einmal zu klingeln und dann das Paket vor die Tür zu stellen. Dabei ist das nicht unproblematisch: Denn mit eurer Unterschrift bestätigt ihr, dass das Paket in einwandfreiem Zustand bei euch angekommen ist.

So sähe ein Duell mit Lichtschwertern in der wohl härtesten Jedi-Schule aus

Vielleicht hast du Glück und die Komponenten sind in Ordnung. Aber du musst auf jeden Fall alles ausbauen und das Gehäuse komplett reinigen … das Schmerzhafte daran ist, dass du dich wahrscheinlich an CM [CoolerMaster] wenden musst und eine Ersatztür von ihnen bekommen könntest, aber es wäre ein großer Aufwand, alles wieder in ein kaputtes Gehäuse einzubauen, nur um herauszufinden, dass der PC sowieso kaputt ist.

Hardware kontrollieren: Doch einige Nutzer warnen ihn davor, sich da so sicher zu sein. So erklärt jemand, dass er dringend die Hardware aus dem Gehäuse ausbauen müsse und lieber die Komponenten testen sollte. Denn er wisse erst dann, ob bestimmte Komponenten wirklich beschädigt worden seien:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to