Elon Musk verliert über 800 Millionen Euro Fördergelder, weil er ein Versprechen nicht einhalten kann

Und auch jetzt hat Elon Musk seine Pläne nicht gänzlich aufgegeben. Als Reaktion auf die Entscheidung der Medien- und Funkaufsichtsbehörde schrieb Christopher Cardaci, Leiter der Rechtsabteilung bei SpaceX, einen Brief an die FCC.

Jessica Rosenworcel, Leiterin der bundesstaatlichen Medien- und Funkaufsichtsbehörde FCC, sagte dazu: „Die Aufgabe der FCC besteht darin, sicherzustellen, dass Verbraucher überall Zugang zu zuverlässigem und erschwinglichem Hochgeschwindigkeitsbreitband haben.“ (via theverge.com) Da Musk dies nicht garantieren könne, wurde die Subvention in Millionenhöhe abgelehnt.

Was ist passiert? Elon Musk und seinem Unternehmen SpaceX wurden Subventionen von über 800 Millionen Euro gestrichen. Das Geld sollte ursprünglich für das Internet-Projekt Starlink verwendet werden. Starlink bietet Nutzern per Satelliten-Netzwerk einen Internetzugang an.

In Amerika hat sich die bundesstaatliche Medien- und Funkaufsichtsbehörde FCC das Ziel gesetzt, die Verfügbarkeit von Internet auch in abgelegeneren Bereichen des Landes zu erhöhen. Eine Ausschreibung zu diesem Zweck konnte Elon Musk mit SpaceX für sich gewinnen. Unsere Kollegen von 3djuegos.com berichteten ebenfalls davon.

Die Versorgung mit schnellem und bezahlbarem Internet ist in vielen Ländern noch nicht flächendeckend erfolgt. Vor allem in ländlichen Gegenden haben dort lebende Menschen meist nur eine sehr langsame Internetverbindung oder sind noch komplett ohne Zugang zum Netz.

