Im Angebot bei ebay bekommt ihr Grafikkarten, Monitore, Gaming-Mäuse und -Tastaturen, sowie Gaming-PCs günstiger. Auch die PS4 und Switch sind reduziert.

Es gibt eine neue Angebotsaktion bei ebay, durch die ihr rund ums Gaming einiges zu besonders guten Preisen kaufen könnt. Allen voran gibt es die Nintendo Switch in der neuen Edition zum absoluten Spitzenpreis. Des Weiteren gibt euch das Angebot die Möglichkeit euren Gaming-PC aufzurüsten oder euch entsprechendes Zubehör zu kaufen.

Das ist das Angebot von ebay: Ab sofort gibt es einen 10%-Gutschein, mit dem ihr bis zu 50 Euro Rabatt erhalten könnt. Was also über 500 Euro kostet, gibt dennoch nur den maximalen Rabatt von 50 Euro. Pro Person kann der Gutschein zudem nur zwei Mal eingelöst werden.

So funktioniert das Angebot: Legt ein Produkt eurer Wahl aus der Aktionsseite oder über unsere Links in den Warenkorb. An der Kasse könnt ihr dann den Gutscheincode PLAYER201 einlösen. Daraufhin werden automatisch 10 Prozent Rabatt vom Kaufpreis abgezogen.

Das Gutscheinangebot gilt nur bis zum 5. Februar und solange der Vorrat reicht.

Gaming-Grafikkarten im Angebot: Nvidia und AMD

Top RTX-Grafikkarten im Angebot: Mit dem Gutschein könnt ihr euch die MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X zum aktuellen Bestpreis von 785,33 Euro sichern. Mit dieser Karte seid ihr auf jeden Fall bestens auf Cyberpunk 2077 vorbereitet.

Top AMD Radeon-Grafikkarten im Angebot: Eine Top-Grafikkarte der Mittelklasse und eine Empfehlung im Preis-Leistung ist die AMD Radeon RX 5700 XT von Sapphire. Diese bietet eine Leistung auf dem Niveau einer RTX 2070 und ist somit einen Blick wert.

Weitere Gaming-Angebote rund um den PC

Die Grafikkarten sind nicht die einzigen Gaming-Artikel, die ihr beim Gutschein-Angebot von ebay günstiger kaufen könnt. Des Weiteren sind Monitore, Mäuse, Tastaturen und Komplett-PCs dank des 10 Prozent-Gutscheins im Angebot günstiger.

Gaming-Monitore im Angebot

Bei den Monitoren im Angebot fällt auf, dass einige Ausstellungsstücke sind. Diese kamen laut Beschreibung auf der Dreamhack für 3 Tage zum Einsatz. Wem das nichts ausmacht, kann somit ein paar interessante Gaming-Monitore günstiger kaufen.

Reduzierte Gaming-Mäuse und -Tastaturen

Im Angebot bei ebay gibt es Tastaturen und Mäuse von Corsair, Razer, Roccat und Logitech. Wer also noch auf der Suche ist, sollte hier einen Blick auf die Deals werfen, denn darunter sind einige sehr gute Angebote.

Gaming-PCs bei ebay günstiger kaufen

Bei den Komplett-PCs ist jeweils auch immer Windows 10 als Betriebssystem dabei. Die Angebote drehen sich bei den Gaming-PCs vor allem um Systeme für Einsteiger. Dennoch bietet zum Beispiel der ASUS Pro Gaming PC eine respektable Ausstattung, mit der ihr Spiele in Full-HD in mittleren bis hohen Details spielen könnt.

Weitere ebay-Angebote mit dem Gaming-Gutschein

Neben den ganzen Angeboten rund um PC-Gaming gibt es auch für die Konsolenspieler unter euch einige Deals.

