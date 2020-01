ebay hat einen neuen Gutschein, durch den ihr die Nintendo Switch neue Edition im Angebot zum aktuellen Bestpreis von 278,10 Euro kaufen könnt.

Bei ebay ist eine neue Angebotsaktion gestartet. Ein spezieller Gutschein gibt euch 10% Rabatt auf verschiedene Gamingartikel. Darunter die Grafikkarten, Monitore, PS4 Pro, Xbox One X und Nintendo Switch Lite.

Ein Angebot sticht allerdings hervor. Die neue Edition der Nintendo Switch erhaltet ihr zum aktuellen Bestpreis und zuletzt gab es die Switch vor Weihnachten so günstig.

So funktioniert das Angebot: Legt einfach euer gewünschtes Produkt aus der Aktionsseite oder einem unserer Links in den Warenkorb. An der Kasse gebt ihr dann den Gutscheincode PLAYER201 ein und schon werden 10 Prozent Rabatt vom Kaufpreis abgezogen.

Das Angebot gilt bis zum 5. Februar und solange der Vorrat reicht. Beachtet zudem, dass der Gutschein von einer Person nur zwei Mal eingelöst werden kann.

ebay arbeitet bei ihrer Aktion nur mit vertrauenswürdigen Händlern zusammen, die auch zuletzt immer dabei waren.

Die neue Edition der Switch kennzeichnet sich durch die rote Verpackung.

Nintendo Switch im Angebot zum Bestpreis kaufen

So gut ist das Angebot: Die Nintendo Switch in der neuen Edition bekommt ihr bei ebay nach Abzug des Rabatts für 278,10 Euro. Den gleichen Preis hatte sie einmal vor Weihnachten erreicht und ist damit ein absoluter Tiefpreis. Solltet ihr das Angebot damals verpasst haben, ist das nun eure nächste Chance.

Die neue Nintendo Switch: Mit dem neuen Modell der Nintendo Switch könnt ihr zwei bis drei Stunden länger spielen als mit dem ursprünglichen. Die Hardware wird hier schlicht effektiver genutzt, wodurch der Akku länger hält. Außerdem wurde das Display leicht verbessert.

Mit der Nintendo Switch erhaltet ihr Zugriff auf einige Meisterwerke wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.