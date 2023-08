EA Sports FC 24: Comedian zeigt genialen Torjubel, den wir unbedingt im neuen FIFA-Nachfolger brauchen

Erstmal kein Zeitlupen-Jubel in FC 24: Allein aus diesen beiden Gründen wird der Zeitlupen-Jubel zumindest in absehbarer Zeit kein Thema für EA Sports FC 24 sein. Das heißt für euch, dass ihr Slow-Motion-Jubel mithilfe der Wiederholung erstmal noch selbst kreieren müsst.

Auf der anderen Seite benötigt dieser Torjubel eine Menge Zeit; so viel Zeit, dass es die Geduld des Gegners zu stark beanspruchen würde. Die längsten Torjubel in FIFA 23 dauern um die 10 Sekunden.

Was sind die Probleme beim Jubel für FC 24? Leider gibt es zwei Dinge, die die Aufnahme dieses Kunstwerks in FC 24 erschweren.

Stellt euch vor, ihr könntet so eure Tore in EA Sports FC 24 feiern. Anstatt wild durch das Stadion oder zur Eckfahne zu rennen, feiert euer Spieler an Ort und Stelle sein Tor in halber Geschwindigkeit. Der Comedy-Faktor wäre bei diesem Torjubel unglaublich hoch. Allerdings sehen wir ein paar Probleme, die gegen die Integrierung ins Spiel sprechen.

So sieht der perfekte Torjubel in Zeitlupe aus: Hier könnt ihr erstmal den Slow-Motion-Jubel aus der britischen Show “The Blackout” bewundern.

Worum geht’s? Bei einer seiner Stand-Up-Shows hat der Brite Karl Porter auf verblüffender Weise den Vorgang der Erzielung eines Tores und anschließender Jubelarie nachgeahmt. Dabei konnte das Publikum haargenau jede einzelne Veränderung in Mimik und Gestik des Comedians dokumentieren, denn Porter machte seine Bewegungen in Zeitlupe.

