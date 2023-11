EA FC 24: TOTW 9 Predictions – Mit Mbappé, Benzema und Co

Jede Woche erscheint in EA FC 24 ein neues Team of the Week, in dem die besten Perfomances des vergangenen Spieltags honoriert werden. Diese Woche kommt TOTW 9 auf euch zu und dieses verspricht unter anderem ein starkes französisches Angriffs-Duo.

Was ist das Team of the Week? Jede Woche veröffentlicht EA ein frisches TOTW. Darin sind 23 Kicker, die am vorangegangenen Wochenende mit herausragenden Darbietungen glänzten. Diese Asse sichern sich nicht nur einen Platz im Team of the Week, sondern bekommen auch verstärkte Inform-Karten. Die könnt ihr dann eine Woche lang in den Packs ziehen.

Das sind unsere TOTW-Predictions: In den TOTW-Predictions präsentieren wir euch Vorhersagen aus der Community für das kommende TOTW. Dabei werfen wir einen genauen Blick auf die Leistungen der Spieler und erstellen Prognosen.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Vorhersagen keine absolute Gewissheit für das endgültige Team of the Week 9 darstellen. Sie dienen vielmehr als nützlicher Überblick und können zusätzlich dazu verwendet werden, in Ultimate Team den ein oder anderen Münzgewinn einzufahren.

Wann kommt das TOTW 9? Das neunte TOTW wird am Mittwoch, dem 15. November, um 19:00 Uhr im EA FC 24 Ultimate Team veröffentlicht.

Die Vorhersage zum Team of the Week 9 in EA FC 24 Ultimate Team

Die Vorhersagen für das kommende Team der Woche stammen von der Website fifaultimateteam.

Torhüter

TW: Unai Simón (Athletic Bilbao)

Verteidiger

LV: Alex Telles (Al-Nassr FC)

IV: Lindelöf (Manchester United)

RV: Saliba (FC Arsenal)

Mittelfeldspieler

LM: Xavi (RB Leipzig)

ZM: Ward-Prowse (Westham United)

RM: Sané (FC Bayern München)

RW: Rodrygo (Real Madrid)

Stürmer

MS: Mbappé (Paris Saint-Germain)

ST: Oshoala (FC Barcelona)

ST: Benzema (Al-Ittihad FC)

TOTW 8 Ersatzbank:

TW: Diogo Costa (FC Porto)

IV: Vriends (Sparta Rotterdam)

IV: Drăgușin (US Salernitana)

LAV: Dimarco (Inter Mailand)

LV: Tsimikas (FC Liverpool)

ZOM: Kowalski (SGS Essen)

RM: Lolley (IK Sirius)

RM: Pablo Sarabia (Wolverhampton Wanderers)

LF: Fleury (Paris FC)

ST: Momoh ( Grasshopper Zürich)

ST: Solanke( AFC Bournemouth)

ST: Weidauer (SV Werder Bremen)

Das sind unsere Vorhersagen zum TOTW. Vor allem der Dreier-Angriff um Mbappé, Benzema und Oshoala verspricht geballte Angriffspower.

Weiter unten lest ihr, welcher Spieler bald auch wieder von einer TOTW-Karte träumen darf, wenn er weiter so starke Leistungen zeigt.

Was ist eigentlich mit Harry Kane? Der Engländer, der im Klassiker gegen Borussia Dortmund einen Hattrick erzielte und am vergangenen Spieltag wieder mit zwei Toren auf sich aufmerksam machte, wird im bevorstehenden TOTW 9 leider nicht vertreten sein. Seine beeindruckenden Leistungen hatten ihn bereits im TOTW 7 platziert.

EA sieht es nicht vor, dass ein Spieler mehrmals so kurz hintereinander im TOTW auftaucht. Sollte Kane aber während der Länderspielpause auch im englischen Nationalteam wieder mehrfach treffen, dürfte kein Weg mehr an ihm vorbeiführen. Mit Teamkollege Sané steht zumindest ein Bayern-Spieler in der ganz engen Auswahl für eine dieswöchige Inform-Karte.

Bayerns Angriffsmaschinerie um Kane, Sané und Co läuft wie geschmiert. Mit unseren Tipps für garantiert mehr Tore in Ultimate Team könnt ihr auch eurer Angriffsspiel tunen.