EA FC 24: Für nur 30.000 Münzen bekommt ihr einen Stürmer, der nicht zu stoppen ist

In der Regel wird die Meta von FC 24 Ultimate von teuren Karten beherrscht. Doch es gibt auch immer wieder Spieler, die trotz ihrer guten Werte unter dem Radar fliegen. Wir zeigen euch einen Angreifer, der viel besser ist, als man denkt.

Das ist die Situation:

Der Trainer der finnischen FC-24-Nationalmannschaft, Jeppe Højfeldt, hat auf seinem X-Account ein Video geteilt, in dem er zeigt, wie er auf höchstem Niveau in FC 24 Ultimate Team aktuell viele Tore erzielt.

Im Mittelpunkt seiner Taktik steht dabei ein Stürmer, der durch sein physisches Profil besticht und aufgrund seiner Werte, Playstyles und Körpergröße nicht zu stoppen scheint.

Bei dem Spieler handelt es sich um die Future-Stars-Karte des ehemaligen Bayern-Profis Joshua Zirkzee, der mittlerweile in der Serie A beim FC Bologna unter Vertrag steht.

Die Spezialversion des niederländischen Talentes, der eigentlich eine Silberkarte ist, weist durch das Upgrade nun ein einzigartiges Profil auf – und das, obwohl er so günstig ist.

Denn die 88er-Version des Angreifers kann für gerade einmal 33.000 Münzen über den Transfermarkt erworben werden, was ihn zu einer echten Geheimwaffe für die Weekend League werden lässt.

Und damit auch ihr eure Gegner in UT Champions mit den Qualitäten von Zirkzee Future Star überraschen könnt, zeigen wir euch, was ihn auszeichnet und wie ihr richtig in Szene setzt.

Geheimwaffe für die Weekend League: Das macht Zirkzee Future Star in Ultimate Team so stark

Diese Qualitäten bringt er mit: Das Talent hat seine Stärken ganz klar in der Luft. Mit einer Körpergröße von 1,93 m muss sich der junge Stürmer vor keinem Verteidiger verstecken. Dazu bringt der Niederländer exzellente Werte mit.

99 bei Kopfballpräzision, 99 bei Sprungkraft sowie 99 bei körperlicher Stärke lassen den 22-Jährigen zu einem echten Kopfballungeheuer werden.

Durch die Kombination mit dem Aerial-Plus-Playstyle (dt. In der Luft), der den Spieler höher springen lässt und für eine verbesserte physische Präsenz in der Luft sorgt, scheint Zirkzee nicht zu stoppen zu sein.

So müsst ihr ihn einsetzen: Das Video zeigt die simple, aber effektive Taktik. Verschafft euch Freiraum auf dem Flügel und flankt in den Strafraum, in dem Zirkzee bereits auf den hohen Ball lauert.

Am besten nutzt ihr dafür eine Aufstellung mit lediglich einem Angreifer, sodass sich der junge Niederländer stets allein im Sechzehner befindet. Geübte Spieler können ihn auch mit dem Player-Lock-Feature noch besser positionieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Im Video sieht man, wie gut Zirkzee sich durchsetzt und aus beinahe alle Lagen trifft – egal welcher Gegenspieler mit ihm zum Kopfball hochsteigt. Selbst wenn ihr ihn nicht in eurer Startelf unterbringen könnt, eignet er sich auch perfekt als Joker.

Wenn ihr einen Spieler sucht, um den ehemaligen Bayern-Profi zu verlinken, dann könntet ihr auf die Basis-Version von Wesley Sneijder zurückgreifen, der im Zuge der neuen FC-Fantasy-Promo sogar eine weitere Spezialkarte erhalten hat.

Wer sich sonst noch so im zweiten Team des Events befindet, könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen.