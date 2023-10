EA FC 24: Ehemaliger Profi erklärt auf Twitch, warum es als FIFA-eSportler schwer ist

Der bekannte deutsche YouTube-Star EliasN97 hat während eines Live-Streams in EA FC 24 auf seine Anfänge als FIFA-Profi zurückgeschaut. Rückblickend empfindet er eine Sache immer noch als großes Problem.

Wie ordnet EliasN97 seine Zeit als FIFA-Pro ein? Angesprochen, ob EliasN97 etwas an seiner eSportkarriere vermisst, fällt seine Antwort zweigeteilt aus. Während er das Spielen an sich vermisse, ist er auf der anderen Seite froh, der besonderen Anstrengung als eSportler in FIFA nicht mehr ausgesetzt zu sein.

Das Leben als FIFA-Profi bringt nämlich eine ganz besondere Herausforderung mit sich. Im selben Atemzug zieht er einen Vergleich mit anderen eSportarten.

EliasN97 über FIFA: „Nicht zu 100 % auf Fähigkeiten verlassen.“

Was stört EliasN97 am eSport in FIFA? Der Streamer sieht vor allem im Skill der Spieler ein großes Problem und spricht in diesem Zusammenhang davon, dass der Skill-Gap (die Kluft zwischen Profis und normalen Spielern) nicht so groß sei, wie bei anderen Spielen.

Als Vergleich zieht er seinen Kollegen Rezon vom FOKUS CLAN heran, der ein professioneller Fortnite-Gamer ist. Diesem traut er zu, dass er EliasN97 in 100 Duellen Mann-gegen-Mann keine Chance lassen würde, da die Skillunterschiede zu groß seien.

In FIFA würden diese Vergleiche wirklich nur für die allerbesten Spieler gelten. Profis, die nicht gerade zu den besten Spielern gehören würden, liefen Gefahr auch gegen normale Spieler zu verlieren.

FIFA: Ehemaliger Profi hinterfragt die Eignung für eSport

Warum ist es als eSportler in FIFA besonders schwer? Neben der Tatsache, dass sich die eSportler in FIFA oder jetzt EA FC 24 jedes Jahr auf ein neues Spiel einstellen müssen, überwiegt vor allem ein entscheidender Faktor, warum es eSportler in FIFA so schwer haben.

Der Zufall bzw. die Willkür in den Partien ist seit mehreren Jahren das bestimmende Thema im FIFA eSport. Kaum ein anderes Spiel muss sich jedes Jahr so starker Kritik aussetzen, wie die Fußballsimulation. Spielfehler, Meta-Mechaniken, die zum Bug-Ausnutzen verleiten oder Momentum sind nur einige Schlagwörter, die zu dieser Kategorie zählen.

Dieser Zufall, der seitens der Spieler auch als teilweise gewollt angesehen wird, macht es schwer, stets seinen Skill im Spiel durchzusetzen.

Spiele wie Counter-Strike oder Fortnite unterliegen nicht dieser Willkür. Wie es der Zufall im wahrsten Sinne des Wortes so will, zeigt der bereits oben gezeigte Videoclip auf Tiktok ein klassisches Beispiel für die Machtlosigkeit eines FIFA-Spielers.

Bei 0:27 seht ihr, wie die gegnerische Spielerin einen Ball an den Pfosten schießt, der in neun von zehn Fällen ein sicheres Tor wäre.

