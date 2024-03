EA FC 24: Neues Event mit starken Karten ist live – Alle Spieler, Infos und Leaks zu Golazo

Am Freitag, dem 29. März (19:00 Uhr), hat ein neues Event seine Premiere in EA FC 24 gefeiert. In diesem stehen Icons und Heroes mit starken Upgrades im Mittelpunkt. Wir stellen alle Spieler vor und geben euch die wichtigsten Informationen zur neuen Promo.

Was ist das für ein Event? Die neuste Promo heißt „Golazo“ und ist eine exklusive Veranstaltung für die Legenden und Helden in FC 24. Wie es der Name bereits vermuten lässt, rückt das Event die Momente wichtiger Tore in den Mittelpunkt.

Dazu gehören entscheidende Tore in Finalen von großen Turnieren wie der Champions League oder von Welt-/Europameisterschaften, mit denen die Stars untrennbar in Verbindung stehen.

Vor allem viele offensive Icons und Heroes wurden mit Spezialkarten bedacht.

Golazo in EA FC 24: Alle Spieler aus Team 1

Cruyff

Charlton

Cafu

Prinz

Xabi Alonso

Cole

Van Persie (als Objective)

Al Owairan (2x, auch als SBC)

Berbatov

Kohler

Ginola

Francescoli (2x)

Dempsey

Was sind die Highlights in Team 1? Die Golazo-Version von Niederland-Legende Johan Cruyff sieht nach einer echten Highend-Karte aus und dürfte wohl bis zum Ende von FC 24 zu den stärksten Spielern im Spiel gehören.

Ähnliche Beliebtheit dürfte FIFA-23-Schreck Al Owairan genießen, der ebenfalls mit einem sehr starken Upgrade daherkommt.

Leaks kündigen weitere Stars an

Woher stammen die Leaks? Wir beziehen uns bei der Liste der geleakten Spieler auf den EA-FC-24-Insider Futsheriff. Hier gelangt ihr zum X-Account (ehemals Twitter).

Dieser hat in der Vergangenheit nachgewiesen, dass er in Sachen Leaks ein gutes Gespür hat. Dennoch weisen wir an dieser Stelle daraufhin, dass die folgenden Leaks keine 100%ige Garantie geben. Ob, wann und wie die Karten im Spiel erscheinen, bleibt offen.

Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte folgende Box nicht öffnen. Hier haben wir alle bisher bekannten Spieler verpackt.

Diese Icons und Heroes werden wahrscheinlich während Golazo erscheinen Márquez

Okocha

Neue Evolutions verstärken eure Golazo-Helden

Passend zur aktuellen Promo sind neue Hero-Evolutions erschienen. In diesen könnt ihr eure Golazo-Helden mit weiteren Upgrades versehen. Eine entsprechende Evolution für Icons wirkt wahrscheinlich und könnte in den nächsten Tagen erscheinen. Ob ihr in diesen auch nur die Golazo-Versionen upgraden könnt oder auch normale Base-Icons, bleibt abzuwarten.

Die ein oder andere Icon-Karte könnte durch die neuen Evolutions plötzlich richtig interessant und teuer werden. In der Vergangenheit hatten wir bereits über dieses Phänomen berichtet: Neue Icon Evolutions kann selbst die schlechteste Legende interessant machen