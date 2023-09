EA FC 24: Spieler vermissen ein Feature im Karrieremodus, das es in FIFA 23 noch gab

EA FC 24 ist nun im Early Access verfügbar und der Community fällt sofort auf, dass ein wichtiges Feature im Karrieremodus fehlt. Wir zeigen euch, worum es geht.

Der Karrieremodus von EA Sports hat einige Neuerungen spendiert bekommen, die den Modus zwar nicht revolutionieren, aber um einige Funktionen erweitern. So gibt es jetzt:

Vereinfachte Taktiken mit Tactical Visions

Einen eigenen Trainerstab, den ihr einstellen könnt

Bessere Vorbereitung auf das nächste Spiel mit „Match Preparation“ und „Matchday-Training“

Eine neue Kameraperspektive an der Seitenlinie, um das Spiel wie ein Trainer schauen zu können

Einen Spieleragenten in der Spielerkarriere, der euch hilft ein Superstar zu werden

Außerdem spricht EA von der Implementierung zahlreicher neuer Cutscenes, die den Karrieremodus noch immersiver machen sollen. Doch eine besonders wichtige Cutscene aus den Vorjahren vermissen die Fans schmerzlich im FIFA Nachfolger.

Community vermisst wichtige Cutscenes vor dem Anpfiff

Im Karrieremodus von FIFA 23 war es noch so, dass vor dem Beginn eines Spiels einige Cutscenes gezeigt wurden. So sieht man, wie Fans das Stadion betreten, die Mannschaften auf das Feld kommen, sich gegenseitig abklatschen und zum Schluß sogar die Aufstellungen der Mannschaften. Zudem hörte man die jeweiligen Fangesänge und Hymnen der Teams.

Untermalt wurde das Ganze von den Kommentatoren, die die Partie einordneten.

Szenen, die es im Karrieremodus von EA FC 24 nicht mehr gibt. Die Aufstellung sorgte für echtes TV-Feeling.

Das fehlt jetzt in EA FC 24: Wenn man nun in EA FC 24 ein Match im Karrieremodus startet, fallen die Cutscenes deutlich kürzer aus. Man kriegt zwar ein paar Eindrücke von den Spielern in der Kabine, den Trainern sowie einen kurzen Blick auf die Mannschaften beim Betreten des Feldes.

Doch ein richtiger Einlauf samt Kommentatoren, Händeschütteln und dem Vorstellen der Aufstellungen gibt es nicht mehr.

Das sagt die Community: Auf Reddit äußern sich Fans des Karrieremodus größtenteils negativ zum Fehlen der beliebten Cutscenes.

Wir haben ein paar Stimmen für euch zusammengefasst:

TheEvolution_PT: „Ja, das ruiniert es für mich. Ich bin richtig enttäuscht. Ich habe FIFA immer nur für den Karrieremodus gespielt.“

Integral_06: „Das war das, was am meisten zur Immersion beigetragen hat, absolut schrecklich.“

kingfish101: „Ich weiß nicht, warum EA das entfernen sollte. Das killt einfach ganz viel Immersion.“

areyouhungryforapple: „Einer der größten Rückschritte der letzten Jahre. Sie haben so viele eigene Arbeit einfach ohne Grund entfernt. Die Szenen gaben einen Grund Auswärtsspiele zu bestreiten, um die unterschiedlichen Fangesänge, Hymnen und Choreos zu sehen.“

Ist das nur ein Bug? Was hinter dem Fehlen der beliebten Pre-Match-Cutscenes steckt, ist bisher noch nicht bekannt, denn EA hat sich noch nicht dazu geäußert. Es könnte sich aber durchaus um einen Fehler handeln, wie einige Fans im offiziellen EA-Forum vermuten.

Doch es könnte auch sein, dass EA einfach neue, deutlich kürzere Cutscenes, integrieren wollte. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Was sagt ihr zum Fehlen der Cutscenes in EA Sports FC 24? Werden euch die Szenen zum Beginn eines Matches fehlen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr nach den besten Talenten für eure EA FC 24 Karriere sucht, dann schaut doch mal hier rein:

EA Sports FC 24: Beste Talente mit größtem Potenzial im Karrieremodus