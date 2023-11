EA FC 24: Black Friday im Live-Ticker – Alle neuen Flash-SBCs mit Lösungen

Darum geht es in unserem Live-Ticker: Das Black-Friday-Event ist berühmt für seine Dynamik. Passend dazu hat seit 15.00 Uhr die Thunderstruck-Promo Einzug in EA FC 24 erhalten und bringt heftige, upgradebare Spieler mit sich. Prompt erschien auch die erste Flash-SBC, die nur für einen relativ kurzen Zeitraum zum Abschluss zur Verfügung steht.

Heute, am 24. November 2023 ist der Black Friday auch vollumfänglich bei EA FC 24 angekommen und bringt quasi im Stundentakt neue SBCs und/oder Packs in den Shop. Hier im Live-Ticker halten wir euch auf dem Laufenden, welche neuen SBCs gerade erschienen sind, ob und wie ihr sie lösen solltet und informieren euch über eventuelle Kracher-Packs im Shop .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to