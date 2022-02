DOTA 2: Profi (19) wird vorgeworfen, seine schwangere Freundin nach WM-Sieg verlassen zu haben

Magomed „Collapse“ Khalilov ist einer der besten Spieler von Steam-Dauerbrenner DOTA 2. Mit dem „Team Spirit“ gewann der 19-jährige Russe das „The International 2021“, die riesige Weltmeisterschaft mit einem Preis-Pool von über 40 Millionen $. Aber jetzt kamen Vorwürfe auf, der 19-jährige habe seine schwangere Freundin betrogen und verlassen.

Wie groß war der WM-Sieg?

Das „The International“ ist das lukrativste E-Sport-Event überhaupt. Das „The International 2021“ fand im Oktober letzten Jahres in Bukarest statt. 18 der besten DOTA-Teams der Welt traten vom 7. bis zum 17. Oktober 2021 gegeneinander an.

Insgesamt wurde um ein Preisgeld von über 40 Millionen US-Dollar gespielt. Das hohe Preisgeld kommt zusammen, weil 25% der Verkäufe des Battle Passes von DOTA 2 in den Preis-Pool wandern. Und DOTA 2 ist ein riesiges Spiel auf Steam.

Das russische „Team Spirit“, das die WM 2021 gewann, sackte ein Preisgeld von über 18 Millionen US-Dollar ein. Sogar Putin gratulierte zum Sieg. Collapse, der im Team an Position 3 spielt, hatte also einen großen Zahltag. Position 3 ist der sogenannte „Offlaner“, der dem Gegner-Team die Tour vermasseln soll.

Über 780.000 Spieler zocken DOTA 2 auf Steam – Profitiert es vom „Arcane-Effekt“?

Ex-Freundin sagt, Profi habe sich nach WM-Sieg drastisch verändert

Was wirft ihm seine Freundin vor? Vor wenigen Tagen erschien ein Instagram-Post der ehemaligen Freundin von Collapse auf Russisch.

Sie schreibt: In ihrer Beziehung sei alles okay gewesen, bis Collapse das International gewonnen habe. Das habe ihren Freund „drastisch verändert“ – man hätte angefangen, häufiger zu streiten, er sei aggressiver geworden, habe auch angefangen, sie „rau zu schubsen.“

Dennoch habe sie sich für ihn gefreut, weil es schon immer sein Traum war, das International zu gewinnen. Doch nun zeigte sich, dass er im Spiel ganz anders als im Leben sei.

Sie habe sich dazu entschieden, eine Weile nach Kasachstan zurückzugehen. Collapse habe sie innerhalb von einer Woche betrogen und verlassen, obwohl er wusste, dass sie schwanger war.

Sie schreibt, sie hätte nie gedacht, was er wirklich für ein Mann sei. Sie wolle jetzt aber auch keine Negativität erzeugen und kein Mitleid erregen.

Das waren die Reaktionen: Die Geschichte wurde über Twitter auch im englischsprachigen Netz verbreitet:

Viele Kommentare gehen in Richtung „Geld verdirbt den Charakter“.

Es heißt, Geld würde aus „Menschen Dämonen“ machen

Andere sagen: Es gäbe auch Spieler wie Topson, die zweimal das International gewonnen hätten, und das Geld nutzten, um eine wunderbare Familie aufzubauen

Spieler sagt: Situation war ganz anders, will sich aber um das Kind kümmern

So reagiert Collapse: Der Spieler sagt, die Situation sei ganz anders (via twitter). Tatsächlich hätte es in der Beziehung schon seit langem gekriselt, er habe schon vor Monaten versucht, mit ihr Schluss zu machen, sogar bevor er gewusst habe, dass sie sein Kind trägt. In der Zeit hätte man sich tatsächlich auch oft gestritten, er sei aber nie handgreiflich geworden.

Laut Collapse hätte man sich gemeinsam geeinigt, dass man zu jung sei, um Eltern zu werden und wollte daher die Geburt abbrechen. Doch seine Freundin habe die Schwangerschaft im Geheimen fortgesetzt. Darauf habe Collapse wütend reagiert – diese Chatnachrichten habe seine Ex-Freundin dann gepostet. Schon in der Vergangenheit habe Collapse seine Freundin vor Schaden bewahren müssen, weil sie drauf und dran war, sich etwas anzutun.

Letztlich sagt Collapse aber, er habe zugestimmt, sich um das Kind zu kümmern.

Die Geschichte von Collapse erinnert an Sinatraa, einem der besten Overwatch-Spieler aller Zeiten. Auch der sah sich nach einem großen Erfolg mit Vorwürfen seiner Ex-Freundin konfrontiert:

Blizzard distanziert sich vom ehemals besten Overwatch-Spieler der Welt