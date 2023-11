Diese Grafikkarte ist stärker als die RTX 3070 und kostet weniger: Nutzt das Angebot bei Amazon

Mit dieser Grafikkarte könnt ihr euch ein günstiges FHD-System errichten, was für etliche Jahre ausreicht. Nutzt das Amazon-Angebot.

Die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 OC Edition ist eine leistungsstarke Gaming-Grafikkarte, die mit der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti DLSS 3-Technologie ausgestattet ist. Sie bietet eine grandiose Grafikleistung und ist ideal für Gamer, denen die Auflösung in FHD vollkommen ausreicht. Mit PCIe 4.0-Unterstützung und Anschlüssen wie 1x HDMI 2.1 und 3x DisplayPort 1.4a bietet sie eine hohe Konnektivität und Kompatibilität. Obwohl man hier anmerken muss, dass HDMI 2.0 für hohe Bildwiederholungsfrequenzen bei einem FHD-Bildschirm vollkommen ausreicht. Lediglich in 4K wäre unter anderem HDMI 2.1 aufgrund der Bandbreite von der Bedeutung, was bei dieser Karte aber völlig irrelevant ist. Spart nun 9% und bezahlt nur 479,99€ statt 529€.

Darum ist diese Grafikkarte für Sparer eine gute Wahl

Sie ist ein wenig stärker als die RTX 3070 oder die AMD RX 6750 XT und häufig bei diversen Händlern sogar günstiger. Dank der DLSS 3-Technologie erhaltet ihr verbesserte Raytracing-Funktionen und KI-gestützte Deep Learning Super Sampling. Somit könnt ihr im FHD-Bereich noch mehr Bilder pro Sekunde erhalten. Wenn ihr eine QHD-Auflösung anstrebt oder euch im 4K-Bereich vorantasten wollt, wäre eher eine RTX 4070 TI oder RX 7900 XT zu empfehlen. Jedoch kann auch die RTX 4060 TI durchaus in Verbindung mit einer QHD-Auflösung genutzt werden. Sogar in Cyberpunk 2077 erreicht ihr je nach Einstellungen locker 60 bis 80 Bilder pro Sekunde, natürlich auch dank der DLSS-Technologie. Je nach System und Präferenzen kann alles natürlich variieren.

Sie verfügt über 8 GB GDDR6-Speicher, der eine schnelle Datenübertragung ermöglicht und ein reibungsloses Spielerlebnis gewährleistet. Natürlich ist dieser Speicher nicht riesig, reicht aber für Spiele in einer FHD-Auflösung vollkommen aus.

Die PCIe 4.0-Unterstützung sorgt für eine schnellere Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und dem Motherboard, was zu einer verbesserten Gesamtleistung führt. Ihr profitiert somit von einer verbesserten Bandbreite und könnt eure Spiele ohne Verzögerungen genießen.

Mit den Anschlüssen wie HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a erhaltet ihr eine hohe Konnektivität für verschiedene Monitore und Peripheriegeräte. Ob ihr sie braucht, ist eine andere Frage. Falls ihr nebenbei einen großen 4K-Monitor nutzt, um Serien und Filme darauf zu genießen, ist diese vorhandene Option aber gar nicht mal so verkehrt.

Der beste Bereich für Schnäppchen

Verspürt ihr ständig den Hunger nach mehr Leistung oder neuen technologischen Meisterwerken? Dann müsst ihr regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbeischauen. Ihr findet die perfekte Gaming-Hardware, wie CPUs, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, SSDs und noch viel mehr an technischen Geräten.