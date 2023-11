Schönes Bundle für Xbox-Spieler jetzt enorm bei Amazon reduziert

Dieses Bundle ist vor allem für Spieler, die nicht genug von der Farbe Blau bekommen können. Nutzt jetzt das günstige Angebot bei Amazon.

Das Razer Essential Duo-Bundle für Xbox ist ein Must-Have für alle Xbox-Spieler. Es besteht aus einem kabelgebundenen Headset und einem Schnellladegerät für Xbox-Controller. Wenn euer Clan oder Verein ein blaues Siegel oder eine Flagge hat, ist diese Kombination eine gute Wahl. Spart jetzt 25% und bezahlt nur 74,70€ statt 99,99€.

Deswegen lohnt sich dieses Bundle

Das Kaira X for Xbox-Headset ist speziell für die Verwendung mit der Xbox entwickelt worden und bietet eine grandiose Klangqualität. Mit den Triforce 50-mm-Treibern könnt ihr jedes Detail in euren Spielen hören. Nutzt jedes einzelne Geräusch in Rainbow Six Siege aus und verwandelt es zu eurem Vorteil oder gleitet noch tiefer in die Atmosphäre des postapokalyptischen Metro Exodus ein.

Dank des HyperClear Kardioiden-Mikrofons erhaltet ihr eine saubere Stimmübertragung. Sprecht euch in jeder noch so brenzligen Situation mit euren Teamkollegen ab. Ihr könnt auch als Anführer des Teams hinterher verständlich sämtliche Ereignisse zusammenfassen und daraus zusammenwachsen. Das Mikrofon filtert obendrein Hintergrundgeräusche heraus und fokussiert sich auf eure Stimme, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.

Ein weiterer Pluspunkt ist das Schnellladegerät für euren Xbox-Controller. Ihr könnt bis zu zwei Xbox-Controller gleichzeitig aufladen und müsst euch keine Sorgen mehr machen, dass euch der Akku während einer intensiven Gaming-Session ausgeht.

Das Headset sorgt auch für einen hohen Tragekomfort. Die Ohrpolster sind weich und passen sich euren Ohren an. Stundenlanges Spielen sollte für euch also kein Problem darstellen.

