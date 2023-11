4K-TV auch nach dem Black Friday für unter 300€ bei Amazon

Dieser 4K-TV ist für seinen Preis durchaus stark und ein sparsamer Schnapper. Nutzt jetzt das Angebot bei Amazon.

Der DYON Smart 55 AD-2 ist ein beeindruckender Android TV, der euch mit einigen Eigenschaften verzaubert und das zu einem ungewöhnlich guten Preis-Preis-Leistung-Verhältnis. Zum einen erhaltet ihr ein 55-Zoll-4K-Ultra-HD-Display und zum anderen nützliche Smartfunktionen. Spart jetzt 25% und bezahlt nur 299€ statt 399€.

Darum lohnt sich dieser 4K-TV

Mit seinem 55-Zoll-4K-Ultra-HD-Display bietet er für euch eine außergewöhnliche Bildqualität, die in Form einer stabilen Aktualisierungsrate von 60Hz wiedergegeben wird. Erlebt in Verbindung mit einer Soundanlage epische Schlachten wie im Film 300 oder Braveheart. Oder genießt eure Lieblingsserien wie The Walking Dead und lasst euch dabei kein Detail entgehen.

Der Smart 55 AD-2 verfügt über einen HD Triple Tuner, mit dem ihr eure Lieblingssender in hoher Qualität empfangen könnt. Egal, ob ihr terrestrisches Fernsehen, Kabel oder Satellit bevorzugt, dieser Fernseher kann sie alle empfangen. Wechselt eure Sender jederzeit bequem und schaltet zwischen verschiedenen Quellen hin und her.

Mit diesem Fernseher habt ihr Zugriff auf beliebte Streaming-Dienste wie Prime Video, Netflix, Disney+ und viele mehr. Streamt eure Lieblingsinhalte unmittelbar, ohne eine Konsole oder sonstige Geräte zusätzlich anschließen zu müssen. Dadurch spart ihr Unmengen an Strom. Der integrierte Google Play Store ermöglicht es euch obendrein, weitere Apps herunterzuladen und euer Unterhaltungserlebnis individuell anzupassen. Der Google Assistent erleichtert euch die Bedienung, um Dinge wie das Wetter zu überprüfen oder den Fernsehkanal zu wechseln.

Die mitgelieferte BT-Fernbedienung macht die Nutzung einfach und bequem. Ihr könnt euren Fernseher problemlos steuern und zwischen verschiedenen Funktionen navigieren. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht eine zuverlässige Verbindung und eine reibungslose Steuerung.

Das Lager für Schnäppchen

Verspürt ihr ständig den Hunger nach mehr Leistung oder neuen technologischen Meisterwerken? Dann müsst ihr regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbeischauen. Ihr findet die perfekte Gaming-Hardware, wie CPUs, Grafikkarten, Monitor, Mainboards und noch viel mehr an technischen Geräten.