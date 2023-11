Supermonitor von Asus jetzt für 400€ weniger bei Amazon

Dieser Supermonitor hat monströse Eigenschaften und erweitert eure Gaming-Erlebnisse um einiges. Nutzt jetzt das Amazon-Angebot.

Der Gaming-Monitor von ASUS TUF ist ein mächtiger 28-Zoll-UHD-4K-Monitor, der speziell für Gamer entwickelt wurde. Dank seiner hohen Bildwiederholfrequenz und lichtschnellen Reaktionszeit könnt ihr einzigartige Erinnerungen im Gaming-Bereich festhalten. Er hat noch mehr tadellose Eigenschaften: HDMI 2.1, G-Sync, FreeSync Premium und ein DisplayHDR 400-Zertifikat. Spart jetzt 40% und bezahlt 400€ weniger.

Deswegen ist dies ein Supermonitor

Dieser Monitor verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die eine flüssige Darstellung von Spielen ermöglicht. Erlebt jeden Augenblick hautnah in gigantischen Open-World-Spielen wie Red Dead Redemption 2 oder Horizon Forbidden West. Auch Online-Matches sind in Verbindung mit einer Reaktionszeit von 1ms GtG durchaus angenehm. Zeigt euren Gegnern in Valorant oder Rainbow Six Siege, was eine hohe Bildwiederholfrequenz ausmacht.

Er ist sowohl mit FreeSync Premium als auch mit G-Sync kompatibel. Das bedeutet, dass ihr eine nahtlose Synchronisation zwischen eurer Grafikkarte und dem Monitor habt, um Tearing und Ruckeln zu vermeiden. Dabei könnt ihr sowohl auf die Power von AMD- oder NVIDIA-Grafikkarten zurückgreifen. Dieser Bildschirm ist wahrhaftig vielseitig und bedient jedes Gamer-Herz.

Mit seinem DisplayHDR 400-Zertifikat bietet er obendrein eine verbesserte Helligkeit und Kontrast. Ihr könnt lebendige Farben, tiefes Schwarz und helle Highlights genießen, die eure Spiele zum Leben erwecken. Sämtliche Inhalte wirken dadurch noch realistischer und immersiver.

Dieses Gerät verfügt über einen ergonomischen Standfuß, der es euch ermöglicht, den Monitor nach euren Bedürfnissen anzupassen. Ihr könnt ihn neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen, um den optimalen Blickwinkel zu finden. Somit könnt ihr eine optimale Positionierung vornehmen, wofür euer Nacken garantiert dankbar ist.

Natürlich bietet dieser superstarke Bildschirm auch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort, HDMI 2.1 und USB-Anschlüsse. Ihr könnt die Stärken von eurer Xbox Series oder PlayStation 5 vollkommen ausreizen und von den Eigenschaften dieses Bildschirms profitieren.

Das Lager für Schnäppchen

