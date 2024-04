Die Meta Quest 2 war noch nie so günstig! Schnappt sie euch bei Amazon und erlebt immersive Momente

Seit dem Erscheinen der Meta Quest 3 ist der Preis der Quest 2 stetig gesunken. Jetzt ist sie auch noch im Amazon-Angebot!

Der VR-Markt bessert sich und mittlerweile gibt es etliche Abenteuer, die ihr mit dieser Brille erleben könnt. Erlebt witzige Spiele wie Among Us VR oder The Walking Dead: Saints & Sinners, wenn ihr dem Horror-Genre nicht abgeneigt seid. Spart nun 17% und zahlt nur 249€ statt 299€.

Pro und Contra im Vorfeld

Pro Tolle Bewegungssteuerung

Solide Auflösung

Guter Komfort

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Einfache Einrichtung Contra Akkulaufzeit könnte besser sein

Bisher gibt es nur wenig starke VR-Spiele

Die Meta Quest 2 garantiert euch eine bombastische Erfahrung

Mit einer Auflösung von 1832 x 1920 Pixeln pro Auge bekommt ihr ultrascharfe Bilder, um virtuelle Welten so detailreich wie möglich zu erleben. Verliert euch in fantastischsten Spielen wie Resident Evil 4 VR, um euch durch die düstere Spielwelt zu kämpfen. Es gibt sogar mittlerweile ein tolles Spiel für euch, wenn ihr Star Wars mögt: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Vader Immortal. Tretet Darth Vader persönlich gegenüber und kämpft mit einem Lichtschwert.

Die Brille verfügt über räumliches 3D-Audio, das euch ein eindrückliches Klangerlebnis beschert und euch ermöglicht, Geräusche aus verschiedenen Richtungen präzise zu orten. Das Hand-Tracking erlaubt es euch sogar, eure Hände in der virtuellen Umgebung zu sehen und sie zur Interaktion mit Objekten zu verwenden.

Findet die Meta Quest 2 bei Amazon

Dabei bekommt ihr ein haptisches Feedback, das euch taktile Rückmeldungen gibt, wenn ihr mit virtuellen Objekten interagiert oder bestimmte Aktionen ausführt. Gameplay-Momente wirken somit noch realitätsnaher.

Mit 128 GB Speicherplatz habt ihr vorerst genügend Platz, um VR-Spiele, Apps und Inhalte herunterzuladen und zu speichern. Die Brille ist kabellos und einfach einzurichten, was sie ideal für den Einsatz zu Hause oder unterwegs macht.

