Formidabler Gaming-PC mit AMD Ryzen 7 & RTX 4070 ist von knapp 2000€ auf unter 1400€ im Preis gesunken

Mit diesem Gaming-PC seid ihr lange weit vorn. Nutzt den genialen Sparpreis bei Saturn und startet in neue Welten durch.

Der Gaming-PC mit einer starken Ryzen-CPU und den Vorteilen einer RTX-Grafikkarte lässt euch High-End-Gaming in WQHD genießen. Ihr erlebt bei sämtlichen Titeln locker über 100 Bilder pro Sekunde, selbst bei aufwendigen AAA-Games und könnt dabei wunderhübsche Raytracing-Effekte betrachten. Zahlt jetzt nur 1389€ statt 1879€.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet DLSS? DLSS steht für Deep Learning Super Sampling und ist eine Technologie von Nvidia, die es ermöglicht, die Leistung von Grafikkarten zu verbessern, indem sie künstliche Intelligenz verwendet. DLSS funktioniert, indem das Spiel in einer niedrigeren Auflösung gerendert wird und dann mithilfe von künstlicher Intelligenz hochskaliert wird, um eine höhere Auflösung zu erreichen. Durch diesen Prozess kann DLSS dazu beitragen, die Bildqualität und die Framerate in Spielen zu verbessern, da die Grafikkarte weniger Arbeit leisten muss, um das Spiel in einer höheren Auflösung darzustellen. Dies kann insbesondere bei anspruchsvollen Spielen mit hohen Grafikanforderungen dazu beitragen, eine flüssigere Leistung zu erzielen. Wie wirkt sich Raytracing aus? Raytracing ist eine fortschrittliche Rendering-Technologie, die sich auf die Darstellung von Licht und Schatten in Spielen auswirkt. Durch die Verwendung von Raytracing können realistische Lichteffekte erzeugt werden, wie zum Beispiel Reflexionen, Schatten, globale Beleuchtung und Lichtbrechung. Was sind Threads bei einer CPU? Threads sind die kleinste ausführbare Einheit in einem Prozessor und dienen dazu, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten. Ein Thread ist eine Sequenz von Anweisungen, die von der CPU ausgeführt werden können. Moderne CPUs verfügen über mehrere Kerne, die jeweils mehrere Threads gleichzeitig verarbeiten können.

Dieser Gaming-PC beschert euch eine traumhafte Spielerfahrung

Mit der RTX 4070 bekommt ihr eine Grafikkarte, die in Hinblick auf Preis/Leistung verflucht stark ist. Sie ist im Durchschnitt, wenn man den Speicher außer Acht lässt, mal gerade 10% bis 15% schwächer als eine RTX 3090. Zum Vergleich, die RTX 3090 kostete kurz nach Release bei diversen Händlern zwischen 1500€ bis 2000€. Die RTX 4070 hingegen kostet im Durchschnitt nur 600€.

Mit dieser Grafikkarte profitiert ihr von der unglaublichen DLSS-Technologie und von atemberaubenden Raytracing-Effekten. Da beide Dinge in neuen Spielen immer mehr zum Einsatz kommen, lohnt sich diese Investition schon allein aus diesem Grund. Mehr zu DLSS und Raytracing findet ihr oben in der Box.

Schnappt euch diesen starken Gaming-PC bei Saturn

Der AMD Ryzen 7 5700X ist ein toller Mittelklasse-Prozessor. Bei HardwareDealz könnt ihr euch anhand einer informativen Statistik informieren, wie sich diese CPU im Vergleich zu anderen schlägt. Klar gibt es einige, die besser sind, aber dennoch ist diese Komponente außergewöhnlich gut. Er besitzt eine Taktung von 3400 bis 4600MHz und hat eine Anzahl von 8 Kernen und 16 Threads. Dieser Prozessor bewältigt also selbst hungrige Anwendungen, Multitasking und sorgt in Kombination mit diesem System für flüssige Spielabläufe.

Dieser Gaming-PC ist eine wahre Preis-Leistungs-Granate

Mit 64GB DDR4-RAM habt ihr übertrieben viel Arbeitsspeicher, was für einen reinen Gaming-PC normalerweise aktuell nicht notwendig ist. Wenn ihr aber gewisse Projekte ausführt, könnte dies von Nutzen sein, obwohl hier die DDR5-RAM-Technologie mittlerweile besser geeignet wäre. Die 2TB SSD bietet viel Speicherplatz für Spiele, Programme, Medieninhalte und mehr, und ermöglicht euch schnelle Ladezeiten und Datenübertragungsraten.

Windows 11 Pro wird übrigens vorinstalliert, weswegen ihr euch somit etwas Zeit spart. Außerdem ist dieses Betriebssystem zukunftssicher, weswegen ihr von einer langjährigen Nutzungszeit ausgehen könnt.

