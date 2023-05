Die beliebteste SSD für PS5 und PC ist jetzt nochmal günstiger geworden

Keine SSD für PS5 und PC ist so beliebt wie die Samsung 980 PRO. Sie bleibt unverändert an der Spitze der Festplatten-Charts – nur der Preis ist jetzt noch günstiger.

Der Speicherplatz auf ihrer PS5 oder Gaming-PC ist begrenzt, und neue Games werden immer größer. Diablo 4 beispielsweise erscheint in wenigen Tagen und braucht dann ganze 90 GB an Speicher auf eurer Festplatte. Da ist es umso beruhigender zu wissen, dass Massenspeicher derzeit immer günstiger werden. So jetzt auch der Fall bei der Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD mit 1TB Speicher. Während der derzeit laufenden Amazon Gaming Week ist der Preis erneut gesunken auf nur noch 81,99€. Das ist ein Preisnachlass um 34% auf die UVP von 124,99€. Derzeit bekommt ihr diese SSD bei keinem Anbieter günstiger.

Einer der schnellsten Speicher, den ihr kaufen könnt

Die Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD ist nicht nur günstig, sondern auch extrem schnell. Sie nutzt die PCIe-4.0-Schnittstelle, die eine doppelt so hohe Bandbreite wie PCIe 3.0 bietet. Damit kann die SSD Daten mit bis zu 7.000 MB/s lesen und mit bis zu 5.100 MB/s schreiben. Das ist deutlich schneller als die meisten anderen SSDs auf dem Markt und sorgt für blitzschnelle Ladezeiten und flüssiges Gameplay. Im Test von unseren Kollegen der GameStar hat die 980 PRO hervorragende Ergebnisse geliefert und stellt andere SSD-Festplatten in den Schatten.

Die Samsung 980 PRO ist nicht nur für PC geeignet, sondern auch für PS5. Sie erfüllt die Anforderungen der Sony-Konsole für den internen Speichererweiterungssteckplatz. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die neueste Firmware auf eurer PS5 habt und dass ihr genug Platz im Gehäuse habt.

Für die Verwendung in der PS5 solltet ihr außerdem einen Heatsink installieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die SSD überhitzt und Schaden verursacht. Wie ihr das macht und welche Heatsinks besonders gut geeignet sind, könnt ihr hier nachlesen:

Wenn ihr mehr Speicherplatz und Leistung für eure Spiele und Anwendungen wollt, ist die Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD eine ideale Wahl.

Noch mehr brandaktuelle Deals findet ihr wie immer in unserer Übersicht. Wir suchen für euch jeden Tag nach den besten Angeboten und den spannendsten Aktionen auf dem Gaming- und Hardware-Markt und zeigen euch, wo ihr die wahrn Schnäppchen findet. Schaut vorbei!