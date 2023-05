5 Tipps zu Diablo 4, um euch optimal auf den Release vorzubereiten

Je nachdem, welche Edition ihr euch von Diablo 4 vorbestellt habt, könnt ihr euch entweder am 2. Juni oder am 6. Juni 2023 in die Welt von Sanktuario bewegen. Um euch jetzt auf den Release vorzubereiten, gibt es fünf Dinge, die ihr schon jetzt in Angriff nehmen könnt. Mit diesem MeinMMO-Artikel seid ihr bestens vorbereitet.

Wann ist der Start von Diablo 4? Alle Käufer der Standard Edition können erst am 6. Juni 2023 um 01:00 Uhr mit Diablo 4 starten. Solltet ihr hingegen die Digital Deluxe Edition oder die Ultimate Edition vorbestellt haben, erhaltet ihr vier Tage Vorabzugang. Dementsprechend beginnt euer Abenteuer schon am 2. Juni 2023 um 01:00 Uhr.

Damit ihr die zusätzliche Wartezeit von vier Tagen sinnvoll nutzt oder auch schon zum Start am 2. Juni perfekt vorbereitet seid, geben wir euch fünf Tipps mit auf den Weg. Diese vereinfachen euren Spielbeginn.

Zusätzlich empfehlen wir euch, den Live-Ticker von MeinMMO zu verfolgen, sobald er freigeschaltet wurde. So bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand, wie es um die Server von Diablo 4 bestellt ist. Lest euch ebenso Tests zum Spiel durch. Dadurch bekommt ihr vorab einen Eindruck davon, auf welche Punkte ihr euch ebenfalls vorbereiten solltet.

1. Welche Klasse soll ich nehmen?

Zum Launch von Diablo 4 stehen fünf unterschiedliche Klassen zur Verfügung. Mit der Zeit werden möglicherweise weitere Klassen nachgereicht, doch Anfang Juni müsst ihr euch nur zwischen den folgenden Klassen entscheiden:

Archetypen der Klassen Barbar: Brutaler Nahkämpfer Druide: Verwandelt sich in Tierwesen Totenbeschwörer: Kann Skelette beschwören Jäger: Flinker Nah- oder Fernkämpfer Zauberer: Magische Angriffe Hier gibts Tipps, welche Klasse für euch passt



Sucht euch zu Beginn eine der fünf Klassen aus und fokussiert euch auf diese. Sobald ihr die Kampagne nämlich mit einem Charakter durchgespielt habt, könnt ihr sie mit jedem weiteren Charakter überspringen und sofort ins Endgame starten.

In einem Blizzard-Trailer seht ihr bereits einige Angriffe der verschiedenen Klassen:

2. Der beste Build für eure Klasse

Innerhalb einer Klasse können sich einzelne Charaktere stark in ihrem Spielstil unterscheiden. Der Grund dafür ist, dass jede Klasse mehrere Builds zur Option hat, nach denen ihr euren Charakter skillen könnt. Ihr solltet also den Build wählen, der am besten mit eurem Spielstil kompatibel ist und an dem ihr den meisten Spaß habt.

Was ist der Skill-Builder? Mit dem englischsprachigen Skill-Builder (d4builds.gg) könnt ihr schon vor Spielbeginn mit eurer favorisierten Klasse auseinandersetzen und schauen, welche Skills sie zur Verfügung hat. Mit zunehmender Stufe können nämlich Skillpunkte auf aktive und passive Fähigkeiten verteilt werden.

Doch denkt dran: Ihr könnt nur sechs aktive Fähigkeiten gleichzeitig verwenden. Solltet ihr mehr Skillpunkte haben als nötig, investiert diese lieber darin, eure aktiven Fähigkeiten zu verstärken. Zusätzlich könnt ihr passive Fähigkeiten skillen, da ihr von ihnen unbegrenzt viele nutzen könnt.

Die Tier-List von MeinMMO könnte euch ebenfalls als Orientierungshilfe dienen, welcher Charakter der Richtige für euch ist:

Diablo 4: Die besten Klassen in der Tier-List – Alle Klassen im Ranking mit Guides

3. Sorgt für genügend Speicherplatz

Diablo 4 braucht eine Menge Speicherplatz. Wer an einer der bisherigen Beta-Phasen teilgenommen hat, der kann bereits einschätzen, auf was für eine Dateigröße er sich einstellen muss.

Mit den Systemanforderungen für PC hat Blizzard bereits bestätigt, wie viel Speicherplatz auf dem PC reserviert werden muss. Für die Konsolen-Versionen gibt es bislang nur die Speichergrößen vom Server Slam als grobe Orientierung. Ihr müsst je nach Plattform den folgenden Speicherplatz freiräumen:

PS4: ca. 76 GB

ca. 76 GB PS5: ca. 76 GB

ca. 76 GB Xbox One: ca. 76 GB

ca. 76 GB Xbox Series X/S: ca. 76 GB

ca. 76 GB PC: 90 GB

Die letzte Beta-Phase hat auf dem PC einen Speicherplatz von etwa 85 GB eingenommen. Der Sprung zur Vollversion beträgt also nur 5 GB. Sollte es sich bei den Konsolen-Versionen ähnlich verhalten, landet ihr mit der finalen Dateigröße unter 100 GB.

4. Ladet das Spiel schon vor Release runter

Wie in der Einleitung erwähnt, ist der Start von Diablo 4 am 2. Juni bzw. am 6. Juni 2023 um 01:00 Uhr. Doch ihr könnt bereits vorher das Spiel herunterladen, damit ihr zum Release direkt loslegen könnt.

Der Preload beginnt dabei für alle Editionen zum gleichen Zeitpunkt. Demnach könnt ihr euch den Titel zum folgenden Zeitpunkt vorab herunterladen:

Beginn des Preloads: 31. Mai 2023 um 01:00 Uhr morgens

Solltet ihr Diablo 4 vorher nicht heruntergeladen haben, müsst ihr euch zum Release auf etwas Wartezeit einstellen. Mit der oben erwähnten Speichergröße von mindestens 76 GB dauert es je nach Internetverbindung einige Zeit, bis das Spiel heruntergeladen ist.

Ihr interessiert euch für weitere Meldungen aus der Welt von Diablo 4? Dann lasst euch die folgenden Artikel von MeinMMO nicht entgehen:

Wo finde ich den Preload? Im PS Store und im Xbox Store müsst ihr nach Diablo 4 suchen. Habt ihr das Spiel gefunden, klickt ihr im Anschluss nur noch auf Download.

Für die PC-Version müsst ihr den Battle.net-Clienten starten. Dort sucht ihr ebenfalls nach Diablo 4, wenn es nicht sowieso schon bei euren Favoriten aufgelistet wird. Dort müsst ihr auf Installieren klicken, um das Spiel vor dem Launch herunterzuladen.

5. Plant euer Budget

Habt ihr euch noch nicht für eine Edition von Diablo 4 entschieden, solltet ihr euch gut überlegen, welche der drei Editionen ihr kaufen möchtet. Blizzard bietet nämlich unterschiedliche Pfade für den Battle Pass an, auf denen ihr verschiedene Items fürs Spiel sammeln könnt.

Folgende Pfade gibt es:

Kostenloser Pfad (Standard Edition): Ist für alle zugänglich und bietet 27 kostenlose Stufen

Ist für alle zugänglich und bietet 27 kostenlose Stufen Premium-Pfad (Digital Deluxe Edition): Kostet ca. 10 Euro und bietet 90 Stufen

Kostet ca. 10 Euro und bietet 90 Stufen Premium-Pfad mit 20 Stufensprüngen (Ultimate Edition): Kostet ca. 25 Euro und bietet 90 Stufen

Was sind die Unterschiede? Der kostenlose Pfad ist für alle Spieler zugänglich und enthält Saison-Segen, mit dem ihr unterschiedliche Boni erhalten könnt. Dazu zählen beispielsweise mehr XP von gefallenen Gegnern oder die erhöhte Dauer von Elixieren.

Der Premium-Pfad hat weitere 63 Stunden. Er beinhaltet nur kosmetische Items, mit denen ihr euren Charakter optisch aufwerten könnt. Besitzer der Standard Edition haben hierauf keinen Zugriff. Ihre 27 kostenlosen Stufen sind über die 90 Stufen hinweg verteilt.

Die 20 Stufensprünge könnten für all diejenigen interessant sein, die nicht viel Zeit haben, Spielzeit in Diablo 4 zu investieren. Solltet ihr Pläne im Release-Zeitraum haben oder euch keinen Urlaub zum Release nehmen können, wäre dieser Pfad eine mögliche Option für euch.

Achtung: Der Battle Pass, der beim Kauf von Diablo 4 enthalten ist, gilt nur für die erste Saison! Danach müsst ihr euch alle drei Monate einen neuen saisonalen Battle Pass kaufen, wenn euch die zusätzlichen kosmetischen Items ansprechen.

Die unterschiedlichen Editionen, die die drei Pfade des Battle Pass beinhalten, findet ihr in der Übersicht von MeinMMO:

Diablo 4: Die Collector’s Box kostet 110 € und kommt ohne Spiel – Für wen sie sich trotzdem lohnt

Überlegt euch also gut, welche der Editionen ihr euch vorbestellen wollt und welche Inhalte euch den Preis wert sind. Das Upgrade von der Digital Deluxe Edition zur Ultimate Edition kostet 10 Euro, doch der dazugehörige Battle Pass ist einzeln 15 Euro teurer. Hier würde es sich also lohnen, direkt zur Ultimate Edition zu greifen, falls ihr die 20 Stufensprünge haben wollt.

Die Digital Deluxe Edition ist 20 Euro teurer als die Standard Edition, der dazugehörige Battle Pass kostet aber nur 10 Euro. Solltet ihr euch also nicht für den Vorabzugang und die zusätzlichen digitalen Inhalte interessieren, die in der Digital Deluxe Edition enthalten sind, könnt ihr den Battle Pass auch so kaufen.

Wie bereitet ihr euch auf den Release vor, habt ihr auch noch ein paar Tipps? Rein damit in die Kommentare