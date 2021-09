Seid ihr euch noch unsicher, ob das aufgehübschte Hack’n’Slay überhaupt etwas für euch ist? Wir haben für euch eine Checkliste für Diablo 2: Resurrected, die euch zeigt, ob ihr spielen solltet . So erfahrt ihr in wenigen Sekunden, ob sich das Spiel für euch lohnen würde oder nicht.

“Abgesehen von einer Internetverbindung braucht ihr zur Nutzung von Mehrspielerfeatures auf Xbox Series X|S und Xbox One ein Abonnement von Xbox Live Gold. Für PlayStation®5 und PlayStation®4 wird zur Nutzung von Mehrspielerfeatures PlayStation Plus benötigt.“

Das sagt Blizzard: Auf der Webseite des Spiels gibt es ein FAQ, in dem die Frage aufkommt, was man für das Online-Spiel benötigt. Dort erklärt Blizzard:

Wie steht es um PS Plus? Auf der Produktseite von Diablo 2: Resurrected im PS Store heißt es, dass das Spiel PS Plus für das “Online-Spiel” benötigt und online können mit PS+ bis zu 8 Spieler unterstützt werden (via PlayStation.com ).

Wenn ihr Diablo 2: Resurrected im Singleplayer oder Multiplayer spielt, braucht ihr dann PS Plus auf der PlayStation 4/5 oder Xbox Live Gold auf der Xbox Series X|S oder One? Wir haben für euch nachgeschaut.

