Destiny 2: Weekly Reset am 28.12. – Die letzte Woche des Anbruchs

Destiny 2 lässt das alte Jahr gemütlich ausklingen, was bedeutet der Anbruch geht in die letzte Woche. Damit ihr wisst, was euch in dieser letzten Woche des Jahres 2021 erwartet, bringen wir euch auf den neuesten Stand und verraten, was diese Woche so passiert.

Das passiert diese Woche: In der letzten Woche des Jahres 2021 pausiert Bungie ein wenig, sodass es still geworden ist. Die Spieler haben daher derzeit einen Vorteil und können sich ein wenig unbeobachteter austoben. Sie erledigen beispielsweise Verlorene Sektoren in nur 34 Sekunden oder nutzen das, trotz Nerf, irgendwie immer noch viel zu starke Titan-Exo “Wurmgott-Berührung”.

Zudem hat Destiny 2 für das neue Jahr 2022 bereits Rückenwind bekommen und gezeigt, dass es absolut kein „totes Spiel“ ist, wie von vielen immer behauptet wird. Ganz im Gegenteil. Das Action-MMO kann auch im dritten Jahr auf Steam die Spieler von sich überzeugen.

Viele Spieler haben bereits im August eifrig vorbestellt und damit dem DLC „Die Hexenkönigin“ einen großen Vertrauensvorschuss in das sich stetig weiterentwickelnde Universum von Destiny 2 gegeben.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 28.12. bis zum 04.01.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Das Hohle Versteck , in der Wirrbucht Der Fanatiker erwartet Euch. Nicht mehr lange könnt ihr den Vertreter des Hohns in der Wirrbucht killen, denn er wandert bald, im Februar 2022, in den Content-Vault. Also nutzt die Gelegenheit und zockt ihn noch einmal auf Spitzenreiter.

, in der Wirrbucht Diese Dämmerungswaffen gibt es aktuell: Uzume SR4, Solar-Scharfschützengewehr (Meister) Plug-One 1, Arkus-Fusionsgewehr (Meister)

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Arkus-Versengen Prügler Gefriergriff Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Weekly-Bonus in dieser Woche: Ende dieser Woche bekommt ihr einen Boost auf die Rangpunkte in den “Prüfungen von Osiris”



Boostet diese Woche euren Rufrang in den Trials.

Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet die Torwächter Challenge Names „Fremde in der Zeit“ statt. Beachtet, dass ihr hier die Minos in den verschiedenen Zeitachsen gleichzeitig mit den Wyvern erledigen müsst.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode des Raids eine Zeitverirrte Waffe. Diese Woche ist es der Raketenwerfer “Heze-Rache”. Die Waffe kommt zudem mit garantiert 2 Perks pro Slot. Bedenkt aber immer, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Die Rüstungsfokussierung im Raid ist diese Woche: Mobilität

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Aszendenten-Herausforderung:

Petra Venj erträgt zum letzten Mal in diesem Jahr die 2. Fluchwoche. Besucht sie doch mal in der Träumenden Stadt bei Rheasilvia. Von Ihr bekommt Ihr eine Mission mit Mächtiger Belohnung. Meistert zudem die 1. Aszendenten-Herausforderung.

Saisonale Aktivität – Zersplittertes Reich:

Diese Woche erwarten euch im Zersplitterten Reich der Aszendenten-Ebene die „Wald der Echos“, wenn ihr die Mysterien entdecken und Anker finden wollt.

Betretet das Zersplitterte Reich durchs Portal in der H.E.L.M.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Vergessenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen.

Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+1)

Omen-Mission “Falkenmond” (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Vorzeichen-Mission “Glykon” (+2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd: Kriegerin der Dunkelheit (+2)

Im Zersplitterten Reich, 4 Champions besiegen (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Prüfungen von Osiris, 7 Siege (+2)

Prüfungen von Osiris, 50 Runden gewinnen (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Bei Tess im Everversum gibt es wieder einige kosmetische Items im Angebot, die vielleicht noch in eurer Sammlung fehlen. In der letzten Woche des Jahres 2021 könnt ihr euch einen “Tschuuuu-Tschuuuuu” Sparrow für 2500 gönnen und mit der kleinen Lok durch Destiny 2 cruisen.

Vergesst nicht euer Glanzstaub-Geschenk: Wer knapp mit Glanzstaub ist, sollte nach dem Weekly-Reset gleich ins Everversum schauen. Bungie schenkt euch bereits in der vierten Woche Glanzstaub. Ihr müsst sie euch nur bei Tess abholen und könnt dann Cosmetics shoppen.

Der Sparrow “Der verlorene Antrieb” kommt für Glanzstaub ins Everversum.

Das bekommt ihr für Glanzstaub diese Woche noch bei Tess im Angebot:

Das exotische Anbruch-Schiff “Seidenelfenbein-Schwingen”

Das exotische Waffenornament “Freudenbringer” für die Risikoreich.

Exotischer Sparrow “Eiszapfenrausch”, von dem ihr garantiert einen eiskalten Hintern bekommt.

Exotisches Emote “Eiskunstwerk”

Legendäres Emote “Hoho-Hoffnungslos”

Exotische Geist-Hülle “Geschenkverpackte-Hülle”

Exotische Geist-Hülle “Schneeball-Hülle”

Geist-Projektion “Zuckerstangen-Projektion”

Geist-Projektion “Riesentauben-Projektion”

und als Shader “Anbruch-Fröhlichkeit”

Was macht ihr in Destiny 2 während der letzten Tage des Jahres 2021? Habt ihr bereits genug Glanzstaub verdient, um euch ein paar noch fehlende Cosmetics zu gönnen? Oder was plant ihr noch?