Destiny 2: Weekly Reset am 04.01. – Der Start ins Witch-Queen Jahr

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Bei Tess im Everversum gibt es wieder einige kosmetische Items im Angebot, die eure Sammlung vervollständigen. Dort könnt ihr diese Woche den “Bad-Spiderman-Tanz” ergattern und seinen Move in Destiny 2 nachmachen. Wie es zu diesem peinlichen und zugleich coolen Emote in Destiny 2 kam, verraten wir euch hier:

Auch sonst erledigen die Spieler in dieser langen Season 15 Herausforderungen, zu denen sie bisher nie gekommen sind. Doch es wird gemunkelt, dass wir diese Woche endlich wieder Bewegung in der saisonalen Quest um MaraSov und Savathun erleben könnten. Eine neue Destiny-2-Cutszene sorgte auf Twitter diesbezüglich für Gesprächsstoff. Erwartet uns etwa eine Cutszene?

Viele gingen davon aus, das Jubiläums-Event würde mit Erscheinen der neuen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ am 22. Februar 2022 schon wieder verschwinden. Das ist aber nicht der Fall. Joe Blackburn, Game Director von Destiny 2, twitterte dazu , dass dieses Event in „absehbarer Zeit nirgendwo hingehen wird“.

