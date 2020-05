Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 29.05.

Bei Destiny 2 steht heute, am 29. Mai der Besuch von Xur an. MeinMMO schaut, welche Exotics er mitbringt und wo ihr den mysteriösen Händler diese Woche findet.

Das passiert aktuell in Destiny 2: Momentan geht’s im Destiny-Universum volle Fahrt in Richtung nächste Season und auch die Ankündigung für das große Herbst-Addon stehen wohl kurz bevor – Noch 12 Mal müssen die Hüter schlafen, dann sollte es so weit sein.

Aber auch diese Woche bot den Spielern mit mysteriöser, neuer Musik sowie einer näher rückender Bedrohung (inklusive traurigem Geheimnis) einen interessanten Ausblick. Wir haben bei MeinMMO zudem die neuste Quest und ihre mächtige Belohnung genauer unter die Lupe genommen: Die nervigste Quest in Destiny 2 bietet viel mehr als eine starke Waffe

Doch lasst uns einen Blick auf Xur, den mysteriösesten Händler-NPC von Destiny werfen.

Xur soll in zwei Wochen ein aufgepepptes Inventar erhalten

Noch zwei Besuche von ihm stehen an, bevor Xur in Season 11 ein Update spendiert bekommt. Diese Woche bleibt aber noch alles wie gewohnt.

Alle Infos zu Xur am 29. Mai 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Genau um 19 Uhr wird Xur auf einem Planeten seiner Wahl erscheinen. Bis zum Reset am 2. Juni werdet ihr das Nudelgesicht dann dort finden und könnt euch an seinen exotischen Items bereichern.

Was hat Xur im Angebot? Welche exotischen Waffe hat Xur den Hütern an diesem Wochenende mitgebracht? Und sind die Ausrüstungsteile zu gebrauchen? Diese Fragen stellen sich die Hüter Woche für Woche.

Wir schauen auf sein Inventar und verraten euch, was der mysteriöse Händler zum Verkauf anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur diese Woche auf dem Turm. Begebt euch in den Hangar, dort steht er in der Nähe der Treppe.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 29.05 bis zum 02.06. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Der Prospektor – Granatwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Verhängnisreißer-Schulterplatten – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +7

Erholung: +7

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 48

Jäger: Die Kanonenschützen – Stiefel für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +6

Erholung: +10

Disziplin: +12

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 46

Warlock: Krone der Stürme – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +6

Erholung: +7

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 50

Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Im Video von Nexxoss Gaming werdet ihr wie immer bequem durch Xurs Inventar und zu seiner Location geführt:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 29.05. – 02.06.

Welche Karte ist aktiv? Diese Woche verschlägt es euch auf die Map „Altar der Flammen“. Also liefert Saint-14 eine heiße PvP-Show.

Altar der Flammen (eng. Altar of Flame)

Wann laufen die Trials? Los gehen die anspruchsvollen Gefechte heute, am 29. Mai um 19 Uhr. Dann habt ihr bis zum 02. Juni Zeit um zu zeigen, was ihr auf dem Kasten habt.

Weitere Informationen zu den Prüfungen von Osiris: Alles, was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.