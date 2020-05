In Destiny 2 steht das Season-Finale kurz bevor, aber wenn wir die große Bedrohung vernichten, opfern wir wohl einen verzweifelten Mitstreiter.

Um diese Bedrohung geht’s: Die Season 10 nähert sich mit großen Schritten dem Ende und ihrem Finale. In weniger als 2 Wochen startet das nächste Kapitel, aber in den nächsten Tagen wird es in Destiny 2 noch mal richtig spannend.

Ein Blick in den Himmel verrät, dass die große Bedrohung der Saison uns fast erreicht hat. Die Allmacht, das gewaltige Flottenschiff, ist jetzt über der letzten Stadt zu erkennen – und rückt offenbar jeden Reset ein Stück näher.

Die Allmacht stürzt auf die Erde herab – Quelle: Kotaku

Wenn die Allmacht wirklich täglich näher kommt und damit immer besser zu erkennen wäre, würde dies gerade Konsolen-Spieler auf PS4 und Xbox One freuen. Denn die haben aktuell so ihre Probleme das Schiff mit dem bloßen Auge zu erkennen.

Auch die neue Musik im Turm heizt die unheilvolle Untergangs-Stimmung gehörig an. Wer Spoiler nicht scheut, kann sich hier ansehen, was uns wohl bald erwartet:

Destiny 2: Leak zeigt Zerstörung von 2 Locations – Killt wohl ganzen Planeten

Die Allmacht birgt ein trauriges Geheimnis

Das passiert auf der Allmacht: Das Kronjuwel der Kabal-Flotte stürzt auf die Erde zu und wir setzten alle Hebel in Bewegung, um mit Rasputin die Bedrohung vorher zu zerstören. Was wir bei all unseren Bemühungen nicht realisieren: Ein einsamer Hüter ist auf dem steuerlosen Schiff gefangen.

Wie der bekannte Lore-Experte My Name is Byf in seinem neusten Video (via YouTube) herausstellt, wurde unser Mitstreiter während den Ereignissen der ursprünglichen Kampagne von Destiny 2 dort zurückgelassen und scheinbar nahezu vergessen.

Er ist in dem Flottenschiff in eine Falle geraten und seitdem an Bord des Schiffs gefangen – also seit bald 3 Jahren. Diese Geschichte wird aus der Perspektive des Geists erzählt, der alles versucht, aber nicht in der Lage ist, seinen Hüter zu befreien.

Seit Destiny 1 versorgt unser Geist uns mit Infos, dient als Türöffner und mobiles Feldlazarett

Was ist das Dilemma dabei? Wer jetzt verwundert aufschreit und meint, dass der Geist doch einfach seinen gefallenen Meister wiederbeleben kann, irrt sich leider. Zwar holt das kleine Licht uns tagtäglich zurück, aber in manchen Fällen versagt die belebende Macht des Geistes.

Das erleben wir Hüter beispielsweise in den Dunkelheitszonen. Durch das Fehlen unserer Sicherheit sollen Kämpfe gegen Bosse oder im Raid spieltechnisch spannender werden. Für den Gefangen bedeutet dies allerdings das Ende. Denn seinem verzweifelten Geist zufolge ist der Hüter in den Verwirrungen der Zeit verloren und kann nicht belebt werden.

Werden wir den Zurückgelassenen befreien können? Oder denkt ihr, dass wir um die letzte Stadt zu retten dieses Opfer eingehen müssen? Rasputins Waffen sind jedenfalls scharf und der Kriegsgeist ist nicht für seine Nächstenliebe bekannt, wie auch die neueste Destiny-Quest erzählt: Die nervigste Quest in Destiny 2 bietet viel mehr als eine starke Waffe