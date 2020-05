Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 22.05.

Destiny 2 wird heute, am 22. Mai wieder von Xur beehrt. MeinMMO verrät, wo ihr den mysteriösen Händler diese Woche findet und welche Exotics er im Inventar hat.

Das passiert aktuell in Destiny 2: Momentan laufen die Vorbereitungen für die bald startende Season 11 auf Hochtouren. So hat Bungie jüngst mitgeteilt, wie sich eure Waffen und Perks im Juni verändern sowie was alles im angepassten Loot-Pool stecken wird.

Diese Woche hatte das Warten der Hüter ein Ende, denn die beschwerliche Quest „Die Lüge“ kann endlich absolviert werden. Nach dem Fix öffnet sich der geheime Raum des Mondbunkers und belohnt die Spieler mit einem echten Klassiker: Felwinters Lüge

Destiny 2: Fellwinters Lüge bekommen – So geht die neue Waffen-Quest

Auch Xur wird bald überarbeitet und soll relevanter werden. Aktuell bleibt aber alles wie gehabt, also lasst uns einen Blick auf den Exo-Händler werfen.

Alle Infos zu Xur am 22. Mai 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Punkt 19:00 Uhr erscheint der nudelgesichtige Xur auf einem Planeten seiner Wahl. Dort richtet er sich bis zum Weekly Reset am Dienstag, dem 26. Mai häuslich ein und bietet seine exotischen Mitbringsel feil.

Nudelgesicht Xur bleibt nie lange bei den Hütern

Was hat Xur im Angebot? Welche exotischen Waffe hat Xur den Hütern an diesem Wochenende mitgebracht? Und sind die Ausrüstungsteile zu gebrauchen?

Wir schauen auf sein Inventar und verraten euch, was der mysteriöse Händler zum Verkauf anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur diese Woche auf Nessus. Im Gebiet Wächtergrab, direkt auf Calus‘ Barke.

Xurs Position auf Nessus (Barge)

Xurs Inventar vom 22.05 bis zum 26.05. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Zerberus+1 – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Maske des Stillen – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +8

Erholung: +10

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 48

Jäger: Himmlischer Nachtfalke – Helmfür 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +13

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 50

Warlock: Karnstein-Armbinden – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +7

Erholung: +13

Disziplin: +6

Intellekt: +10

Stärke: +6

Gesamt: 48

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Wie es Tradition hat, führt euch Nexxoss Gaming zielsicher zu Xur und durch sein Inventar:

Xurs Location im Video

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 22.05. – 26.05.

Welche Karte ist aktiv? Ihr könnt euch diese Woche auf der Map die Todeskliffs (Dead Cliffs) austoben und versuchen flaweless zu gehen.

Die „Dead Cliffs“-Map in der ETZ

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen starten heute, am 22. Mai, und laufen bis zum Weekly Reset am 26. Mai. Zusammen mit Xur verabschieden sie sich dann bis zum kommenden Wochenende.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles, was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.