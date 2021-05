Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 21.05.

Bei Destiny 2 steht heute, am 21. Mai, ein Besuch vom Urgestein Xur an. Wo sich der Händler diese Woche versteckt und welche Exotics mit welchen Statuswerten er dabei hat, verrät euch MeinMMO. Erfahrt auch, ob sich ein Ausflug in die Trials of Osiris lohnt.

Darauf bereiten sich die Hüter vor: In Destiny 2 steht schon morgen, die Rückkehr des ikonischen Raids “Gläserne Kammer” an. Für viele Spieler ist Besuch dort das Highlight der noch jungen Season 14. Bevor es am 22. Mai so weit ist, lest ihr auf MeinMMO alles Wichtige zum Start des Raids und was ihr beim Rennen um den World First beachten müsst, kompakt zusammengefasst.

Da sich schon viele von euch eifrig auf ein Wiedersehen vorbereiten, solltet ihr von dem neuen starken Exotic wissen, was Bungie aber extra für den Raid deaktiviert.

Diese Woche konnten die Hüter zudem erstmal ihre Finger an die Destiny-2-Version der Waffe Uneinigkeit legen. Was die legendäre jetzt auf dem Kasten hat, lest ihr hier: Alle wollten die Waffe Uneinigkeit in Destiny 2 – Ist sie jetzt so gut, wie gehofft?

Noch bevor die Gläserne Kammer ihre seit Jahren verschlossenen Pforten öffnet, schaut aber eine andere Ikone vorbei: Xur. Eventuell hat er ja einen exotischen Roll, der euer Loadout super ergänzt – lasst uns gemeinsam schauen. Wenn Xur verschwindet, könnt ihr dann das neue Cross-Play-Feature selbst testen:

Destiny 2 will mit euch nächste Woche Cross-Play testen und verteilt Belohnungen

Alle Infos zu Xur am 21. Mai 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der mysteriöse Händler erscheint immer am Freitag um 19:00 Uhr in Destiny 2. Xur sucht sich dann einen Planeten seiner Wahl aus, auf dem ihr ihn bis zum 25. Mai um 19:00 Uhr finden könnt.

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur findet ihr stets exotische Waffen und Rüstungen. Welche Exotics das genau sind, weiß keiner vorher. Sind die Neun euch gnädig, hat Xur die Knarre, die euch fehlt oder euer Lieblings-Exotic mit starken Statuswerten dabei. Denn seit Season 14 sollen die Statuswerte besser zum Exotic passen. MeinMMO wirft wie jede Woche einen genauen Blick auf sein Inventar.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Diese Woche ist Xur auf dem Turm. Er versteckt sich im Gebiet “Hangar”.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 21.05. bis zum 25.05. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Monte Carlo – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Dünenwanderer – Stiefel für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +11

Erholung: +18

Disziplin: +7

Intellekt: +12

Stärke: +10

Gesamt: 61

Jäger: Zwillingsnarr – Stiefel für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +18

Belastbarkeit: +2

Erholung: +12

Disziplin: +14

Intellekt: +7

Stärke: +8

Gesamt: 61

Warlock: Astrozyt-Vers – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +16

Erholung: +3

Disziplin: +8

Intellekt: +7

Stärke: +17

Gesamt: 66

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Ihr hättet gerne eine Führung zu Xur und durch seine exotisches Inventar in Video-Form? Kein Problem! Hier findet ihr den aktuellen Beitrag von Nexxoss Gaming:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 21.05. – 25.05.

Welche Karte ist aktiv? Jedes Wochenende finden die Trials of Osiris im Schmelztiegel statt. Ihr prügelt euch im knallharten PvP-Modus stets nur auf einer Map. Als Karte ist diesmal “Innenstadt” (eng. Midtown) dran.

Denkt dran, dass ihr mit dem Endgame-Beutezug von Saint-14 nur fürs Mitmachen (oder “Durchsterben”) den Loot für die dieswöchigen 3 Siege erhaltet. Was es für eure Siege und Makellos-Runs gibt, listen wir euch hier gleich auf.

3 Siege und Endgame-Beutezug: Fluch des Exils (Fusionsgewehr)

5 Siege: Stiefel aus dem Trials-Set

7 Siege: Der Bote (Impulsgewehr)

Makellos: Solas-Narbe als Meister-Version (Schwert)

Wann laufen die Trials? Heute, am 21. Mai starten die Prüfungen um 19 Uhr. Ihr habt dann bis zum Weekly Reset am 25. Mai Zeit, um zu schwitzen und den Loot einzusacken. Gebt bis dahin all eure Prüfungs-Token aus, da sie sonst verfallen.